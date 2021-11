Ile Maurice: Donner la vie en pleine pandémie - Du bonheur au milieu du chaos pour le couple Céline

Une bouffée de fraîcheur. C'est ainsi que l'obstétricienne en charge de l'accouchement de Mélanie Céline a qualifié l'arrivée de la petite Mia Thais, cette semaine. Ce, à un moment où le Covid et ses variants font des ravages dans le pays.

Lorsqu'elle est tombée enceinte au début de l'année, Mélanie Céline ne s'attendait pas à ce que son accouchement se déroule durant la période pendant laquelle le pays passera par la vague la plus violente et meurtrière de la pandémie. Et pourtant...

L'arrivée de la petite Mia Thais Céline était prévue par voie de césarienne hier, vendredi 19 novembre, mais cette dernière en a décidé autrement. Mélanie, enseignante de sports dans la vingtaine, a commencé à ressentir des contractions lundi soir. Et le lendemain matin, elle a dû être transportée d'urgence en salle d'opération à la clinique du Bon Pasteur, car le bébé démontrait des signes de détresse fœtale en utero, ce qui a valu que son obstétricienne soit également dépêchée de Souillac pour procéder à l'intervention inattendue.

Heureusement pour Mélanie et son mari, Damien, leurs tests PCR se sont révélés négatifs avant l'admission. Et le couple était ensemble pour l'accouchement mardi. Au milieu des événements sombres dont font face les frontliners au quotidien, la naissance d'un bébé en parfaite santé a été synonyme d'une bouffée de fraîcheur, de l'aveu même de l'obstétricienne.

Mélanie, toute émue, confie que ces derniers mois, elle est devenue plus anxieuse avec la menace de contracter le variant Delta sans être vaccinée. Qui plus est, son mari est aussi un frontliner, étant policier. Mais le couple est soulagé que sa fille soit venue au monde en bonne santé. "L'opération s'est bien passée et tout le staff a pris les précautions nécessaires." Mélanie et Damien retiennent aussi le fait que leur petite fille a tenu à égaler l'arrivée au monde de son frère, Thiago Mael Céline, il y a un peu plus de deux ans.

Thiago est né le 12 mars 2019, soit le jour où son père, affecté à la Special Mobile Force, avait été désigné pour lever le quadricolore au Champ-de-Mars lors de la cérémonie officielle des célébrations dans le cadre du 51e anniversaire de l'Indépendance. "Les deux naissances resteront mémorables pour deux raisons très distinctes", se réjouit Mélanie, qui a pu rentrer chez elle à Notre-Dame jeudi après-midi. L'occasion pour Thiago de rencontrer sa petite sœur pour la première fois. Un rôle de grand frère qu'il endosse déjà à merveille.

Le couple entend désormais rester vigilant, surtout en ce qui concerne les visites. "Notre but premier est de protéger nos enfants. Nous allons limiter les visites pour l'instant à cause de la pandémie."