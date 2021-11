Afrique: IATF 2021 à Durban - Le pavillon algérien décroche le prix du meilleur pavillon officiel

Alger — Le pavillon algérien a décroché, lors de sa participation à la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2021), qui se tient à Durban (Afrique du Sud), du 15 au 21 novembre, le prix du meilleur pavillon officiel, a indiqué le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations.

L'Algérie reçoit, pour la première fois, cette médaille honorifique, parmi les 55 pays participant à cette manifestation qui compte un total de 1.100 exposants, a précisé le ministère du Commerce dans une publication sur sa page officielle Facebook.

Selon le ministère, le pavillon algérien a été ponctué également par plusieurs visites de personnalités officielles et certains responsables africains qui ont reçu des explications des représentants du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations chargés de la coordination et de l'encadrement de cette participation, soulignant "le soutien considérable fourni à la mission algérienne par le chargé d'affaires à l'ambassade d'Algérie à Pretoria (Afrique du Sud)".

L'Algérie a pris part à la 2e édition de l'IATF 2021, organisée par la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), avec plus de 60 exposants et entreprises activant dans les différents secteurs et occupant une surface d'exposition estimée à 600 m2.

Organisée sous le slogan "Construire des ponts pour une Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) réussie", cette manifestation a pour objectif de "rapprocher les vues des acteurs dans la région africaine et intensifier les efforts pour soutenir et encourager la ZLECAf, afin qu'elle soit un marché unifié pour l'échange et l'exportation des différentes marchandises au niveau africain sans restrictions fiscales et douanières", précise-t-on de même.