Sénégal: PL J12 - Ismaïla Sarr et Watford humilient Manchester United (4-1)

C'est un nouveau Watford qu'on découvre depuis l'arrivée du tacticien chevronné Claudio Ranieri. Et ce n'est Manchester United qui dira le contraire, après cette défaite 4 buts à 1 et le but du sénégalais Ismaïla Sarr.

En effet, ce sont les Hornets qui ont pris les devants du match. Joshua King (28') a inscrit le premier but de Watford, et Ismaïla Sarr (44') le second après avoir manqué un pénalty. Poussif, Manchester United va réussir à égaliser grâce à Van de Beek (50'). Les poulains de Ranieri, bien disposés, parviendront à empêcher United de revenir au score.

A force de vouloir égaliser, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo, en moins depuis la sortie de Maguire (69'), vont laisser des espaces derrière. Et dans les dernières minutes de jeu, Joao Pedro (92') et E. Dennis (96') vont marquer respectivement les 3e et 4e de Watford. Finalement, Watford va s'imposer 4 buts à 1. Manchester United, 7e après cette défaite, est en mauvaise posture.