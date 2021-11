Cote d'Ivoire: 21e édition de la Journée mondiale des toilettes - Le message du gouvernement ivoirien

document

Ivoiriennes,

Ivoiriens,

Chers compatriotes,

A l'instar de nombreux pays dans le monde, la Côte d'Ivoire célèbre ce 19 novembre 2021, la 21e édition de la Journée mondiale des toilettes sous le thème : " La valeur des toilettes ".

Ce thème attire l'attention sur le fait que les toilettes et les systèmes d'assainissement auxiliaires souffrent d'un sous-financement et d'un désintérêt dans de nombreuses régions du monde. Les conséquences sont dévastatrices graves pour la santé, l'économie et l'environnement, notamment au sein des populations les plus vulnérables aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain.

Selon les Nations Unies, près de la moitié de la population mondiale, soit 3,6 milliards de personnes, n'a pas accès à des services d'assainissement hygiéniques et plus de 494 millions de personnes pratiquent encore la défécation à l'air libre.

Selon le rapport issu de l'Analyse de la situation des enfants et des femmes en Côte d'Ivoire, réalisé en 2019 par le ministère du Plan et du Développement en collaboration avec l'Unicef, seulement 32,1% de nos ménages ont accès à un service d'assainissement élémentaire et la pratique de la défécation à l'air libre concerne encore 25,7% de nos ménages dont 43,6% en milieu rural. L'assainissement et l'eau potable sont des droits fondamentaux et universels.

Le Gouvernement de la Côte d'Ivoire, conscient de la valeur des toilettes, met en œuvre depuis 2019, un programme de Latrinisation afin d'accélérer l'accès à des services d'assainissement hygiéniques par la construction de toilettes dans les écoles et dans les ménages à travers le Programme social du gouvernement.

Avoir des toilettes à la maison, à l'école et au travail aide les citoyens, les femmes et les jeunes filles à réaliser leur potentiel et à jouer pleinement leur rôle dans notre société.

Chers compatriotes,

Dans notre pays, la " Journée mondiale des toilettes " sera officiellement célébrée le jeudi 02 Décembre 2021 dans la région du Gôh. C'est donc pour moi l'occasion de lancer un appel pressant à tous nos partenaires techniques et financiers, au secteur privé et à la société civile, afin d'accroître les financements dédiés au secteur de l'assainissement, pour l'accès à des toilettes sûres.

Au nom du Gouvernement, j'invite toute la population ivoirienne à prendre en compte la valeur et l'intérêt des toilettes :

Dans les ménages, dans les services publics, dans les gares routières, dans les restaurants, etc., nous devons disposer de toilettes salubres aussi bien dans nos villes que dans nos villages, pour notre santé.

Je voudrais terminer par une maxime qui dit ceci : " l'eau c'est la vie, mais l'assainissement, c'est la Dignité ".

Bouaké Fofana, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité

Je vous remercie.