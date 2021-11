Afrique: Promotion des valeurs traditionnelles africaines - Le grand oral de l'expert malien Babou Niang ce samedi, à Treichville

Pr Mamadou Babou Niang, président du réseau des valeurs traditionnelles ancestrales, expert international en sciences et traditions africaines, animera une conférence sur le rôle et la place de la culture traditionnelle dans la résolution et la prévention des conflits en Afrique et dans le monde.

Ce grand oral, organisé par l'association Valeurs traditionnelles ancestrales, est prévu ce samedi 20 novembre à la salle polyvalente du palais des sports, à Treichville.

Le conférencier a atterri dans l'après-midi du 16 novembre à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët, où l'attendaient une foule de sympathisants, des associations ainsi que des autorités traditionnelles.

Dans une brève déclaration à la presse, il a situé les enjeux de sa présence en terre ivoirienne, et donné un aperçu de sa future intervention au Palais des sports. "Nous prônons la démystification de certaines pratiques des détenteurs de secrets dans la société traditionnelle africaine. L'Afrique doit se réveiller et présenter au monde un visage différent de celle qui est présentée dans les médias occidentaux (calamités, famine, guerre...) Cela passe aussi par la mise en valeur et la perpétuation de nos secrets et tradition", a-t-il laissé entendre.

Ainsi, la conférence sera le cadre pour notamment promouvoir la charte de la révolution culturelle africaine et éveiller la conscience des participants.

Né à Marina (Mali), le professeur Babou Niang est un homme imprégné des pratiques traditionnelles africaines. Depuis 35 ans, il sillonne le monde pour informer les peuples sur l'importance du savoir et la connaissance des mystères et des traditions de l'univers qui nous entourent.