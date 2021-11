Cote d'Ivoire: Projet métro d'Abidjan - La Primature rassure les impactés d'Adjamé

Dr Siélé Silué, conseiller spécial du Premier ministre en charge du métro a réconforté les impactés d'Adjamé du projet de la ligne 1.

Au cours d'une rencontre tenue à la mairie de cette commune le vendredi 19 novembre 2021, l'émissaire du chef du gouvernement a informé les victimes des dispositions prises pour le payement de leurs indemnités de déguerpissement. Selon lui, sur les 4 000 impactés dudit projet, plus de la moitié ont été dédommagés.

"Nous avons expliqué aux populations que des dispositions ont été prises pour leur dédommagement avant leur déguerpissement. Les fonds sont disponibles pour les personnes recensées", a-t-il rassuré. Puis, il les a invités à libérer les emprises du projet de métro avant le 31 décembre 2021.

En outre, le conseiller du Premier ministre a précisé que le processus de démolition concerne uniquement la première emprise pour laquelle les populations impactées ont été recensées.

Le Conseiller spécial du Premier ministre a exhorté les impactés non encore recensés à le faire au plus vite à l'effet de se faire dédommager dans les plus brefs délais.

"Je pense que les victimes ont un problème d'informations sur l'emprise du projet. Ils n'ont pas à s'inquiéter de l'emprise. Je note que nous n'avons pas la même information. Je les invite à visiter nos services ", a-t-il souhaité.

Quant à Dosso Mafelina, présidente du comité des impactés du métro Adjamé Mairie 1, elle a plaidé pour la prise en charge rapide des victimes. " Ce qui a suscité notre mécontentement, c'est la démolition des maisons des impactés sans préavis et sans dédommagement. Nous plaidons pour le dédommagement le plus inhumainement possible en tenant compte de la valeur de notre commune. Cela fait 3 jours que des familles sont sans abris. Nous demandons à la Primature de prendre des mesures pour reloger les populations déguerpies ", a-t-elle plaidé.

Selon elle, ce sont une centaine de familles qui dorment à la belle étoile, après la démolition de leur maison.

Le Député-Maire d'Adjamé, Soumahoro Farikou s'est réjoui de cette rencontre. En précisant que cette réunion, organisée par ses services a permis aux impactés du projet de la ligne 1 de métro d'Abidjan d'être informés sur les dispositions prises pour leur dédommagement.

Rappelons que, la démolition des bâtiments situés sur l'emprise du projet de métro d'Abidjan a entrainé l'incompréhension et la colère des populations impactées d'Adjamé le mardi 16 novembre 2021. En effet, une information circulant a fait état de l'augmentation de l'emprise initialement définie par l'État.