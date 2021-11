Algérie: Elections locales - Conférer aux présidents d'APC de larges prérogatives pour traiter la crise du logement

Alger — Plusieurs formations politiques ont appelé à l'impératif de conférer aux présidents des Assemblées populaires communales (APC) de plus larges prérogatives pour traiter la crise du logement et examiner les demandes exprimées par les citoyens, à travers un système de statistique intégré et un fichier national précis et sécurisé au profit des franges sociales qui nécessitent réellement des aides de l'Etat dans ce domaine.

Le dossier du logement constitue un véritable "casse-tête" pour chaque responsable local qui se retrouve confronté directement aux citoyens, à chaque annonce de la liste des bénéficiaires.

Plusieurs présidents d'anciens assemblées locales estiment qu'il est plus que nécessaire d'élargir davantage leurs prérogatives dans le cadre des amendements prévus dans les codes communal et de wilaya, notamment en ce qui à trait au dossier du logement qui constitue le véritable problème auquel font face les élus et les citoyens à la fois, et ce, en raison de la forte demande et de l'offre insuffisante, en sus des manipulations de certaines opérations de distribution au détriment du simple citoyen et des véritables résidents de la commune, plaçant ainsi plusieurs responsables locaux devant des choix difficiles.

Le candidat du parti Sawt Echaâb et ancien président d'APC d'El Harrach, Mezioud Mourad, a plaidé pour l'introduction de nouveaux amendements dans les codes communal et de wilaya à même de conférer de larges prérogatives aux élus, étant la catégorie la plus proche des citoyens et la plus informée de leurs besoins à travers les rencontres périodiques à l'APC.

Après avoir souligné que le président d'APC aspire à des prérogatives dépassant les 70% pour lui permettre de prendre la bonne décision, loin des pressions exercées par les commissions, le même intervenant n'a pas nié le rôle important des commissions de daïras et de wilayas, appelant à l'impératif de leur attribuer un rôle de contrôle uniquement.

Dans le souci de pallier ce problème, M. Mezioud a proposé l'accès des communes à des quotas plus importants de logements sociaux, l'amélioration des conditions d'accès au logement social notamment en terme de fiches de paie, l'ouverture de la voie aux opérateurs privés pour la réalisation de logements dans les différentes communes au titre du logement locatif à même de résorber un nombre important de demandes et l'arrêt immédiat des opérations de logement des habitants des bidonvilles qui empêchent l'accès des demandeurs de logement au logement social.

Pour sa part, le candidat du parti du Front de libération nationale (FLN) et ancien président d'APC de Mahelma, Merzoug Hamid a appelé à la révision des conditions d'accès au logement social, en tenant compte de l'ancienneté de résidence dans la commune et la situation sociale du demandeur de logement, en sus de l'ouverture d'une enquête sociale approfondie pour chaque cas afin de déterminer ceux qui y ouvrent droit.

Bien qu'elle abrite une partie du grand projet de la nouvelle ville de Sidi Abdellah, la commune de Mahelma n'a bénéficié que de 80 logements sociaux et 40 autres participatifs, outre 100 quotas LPA seulement contre 4254 demandes formulées, a-t-il affirmé.

Lire aussi: Elections locales: les leaders des partis politiques multiplient leurs appels pour une forte participation

Selon l'ancien président de l'APC, la commune compte ouvrir un guichet pour examiner les dossiers de logement en suspens, en attendant l'attribution de quotas supplémentaires de logements sociaux ou participatifs.

L'ancien vice-président de l'APW chargé du dossier du logement et de l'urbanisme, Nessal Yahia a indiqué que "certains présidents d'APC n'étaient pas à la hauteur, l'année dernière, en matière de distribution du logement social", d'où "la nécessité de soumettre toutes les listes au contrôle des comités pour éviter les manipulations".

"La plupart des présidents d'APC sont poursuivis en justice en raison du dossier du logement et pour faux et usage de faux de documents de résidence ... Les comités doivent présider à l'opération de contrôle", a-t-il déclaré, affirmant que l'intervention des walis-délégués est indispensable dans le contrôle des listes.

Des partis politiques promettent des politiques de logement "efficientes"

Dans son programme électoral pour les locales du 27 novembre, le MSP table sur des quotas suffisants et une distribution équitable des logements rural et social, en coordination avec la tutelle en matière de réalisation de nouveaux logements sociaux et de régularisation du problème du foncier au niveau de la commune.

Quant au Mouvement El Bina, il mise sur une politique de logement juste et par mérite avec des projets de logement destinés aux communes, toute formule confondue, outre la promotion de la ville, tout en améliorant la performance de l'administration sur des bases transparentes, une administration qui doit assumer ses responsabilités devant la société.

Les futurs élus du RND s'appuient, quant à eux, sur le traitement des dossiers du logement à travers la création de programmes numériques pour garantir la transparence dans leur distribution et l'octroi d'aides sociales aux citoyens en cette matière.

Le front El Moustakbal entend mettre en place un système de recensement rigoureux et sécurisé pour toutes les catégories sociales ouvrant droit aux aides de l'Etat en matière de logement et d'emploi, en éliminant les habitations anarchiques et en intensifiant le contrôle administratif avec la mise en place d'une politique urbaine locale cohérente avec les spécificités géographiques et démographiques de toutes les régions du pays pour que chaque citoyen ait droit à un logement décent et en encourageant l'investissement privé dans le logement locatif au sein de la commune.