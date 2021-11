Congo-Kinshasa: Vie associative - Telema Muana ya Mapinga oeuvre pour la baisse du train de vie des institutions publiques

Les familles de dépendants des militaires et policiers, liguées en association Telema Muana ya Mapinga, se sont mobilisées devant le Palais du peuple, à Kinshasa, pour soutenir la proposition de la baisse du train de vie des institutions publiques dans le budget national 2022, afin d'améliorer le social des soldats et policiers qui vivent dans une forte précarité.

L'association Telema Muana ya Mapinga (TMM), avec à sa tête Christella Kiakuba, initiatrice et coordonnatrice principale, a été reçue, le 19 novembre, par le bureau de l'Assemblée nationale au Palais du peuple à Kinshasa. En compagnie des enfants soldats banderole en main et sifflet à la bouche, l'association a fait une sorte de sit-in sur le lieu. " Cette fois-ci, nous avons refusé d'attendre la concrétisation des promesses liées à la majoration des soldes de nos parents à la maison.

Nous avons mobilisé notre communauté pour soutenir la proposition du premier vice-président de l'Assemblée nationale sur la réduction du train de vie des institutions pour que la différence serve à la majoration des soldes de nos parents et autres problèmes sociaux ", a déclaré Christella Kiakuba.

Ayant été informé de la présence de la communauté des enfants et femmes des policiers et soldats, le bureau de l'Assemblée nationale a donc daigné leur accorder l'audience, soutenant leur démarche. " L'autorité budgétaire nous a rassuré que la majoration des soldes de nos parents est inscrite dans le projet de loi des finances 2022 ", a confié la coordonatrice de TMM.

Et de soutenir : " Les dépendants des militaires et des policiers sont fatigués des promesses. Et lorsque nous avons vu la vidéo du vice-président de l'Assemblée nationale, Kabund A Kabund, sur la baisse du train de vie des institutions pour améliorer les autres couches sociales, nous avons décidé de nous en approprier parce que nous sommes les bénéficiaires de cette proposition, car ce n'est pas pour la première fois que l'on nous démontre la volonté de majorer les soldes de nos parents.

Nous n'allons plus laisser aux politiciens l'occasion de nous berner avec leurs promesses. Nous nous sommes donc mobilisés pour nous approprier cette proposition qui est salutaire pour notre communauté ".

La coordonatrice a indiqué que la mobilisation du jour au Palais du peuple est aussi un plaidoyer pour la réhabilitation des hôpitaux dans tous les camps militaires et policiers, et aussi les frais funéraires des soldats qui sont aujourd'hui inhumés par leurs propres familles, la police et l'armée n'enterrant plus leurs éléments décédés.

Créé en 2013, TMP milite pour l'amélioration des conditions de vie des familles des hommes en uniforme. Il s'agit de redorer l'image ternie des dépendants des militaires et policiers. Cette association a mené plusieurs actions de bienfaisance dans les écoles publiques logées dans les camps militaires et policiers à Kinshasa, en faveur des enfants des militaires et policiers.

Avec plus de dix mille membres actuellement, cette association a mis en place la bourse " Muana ya Mapinga Academia ". " Cette Bourse est un projet phare de l'Asbl. Nous avons actuellement réussi à l'expérimenter dans deux provinces, Kinshasa, avec cinquante candidats, et le Kwango précisément dans la ville de Kenge, avec six candidats, qui sont totalement pris en charge par l'Asbl Telema Muana ya Mapinga et ses partenaires ", déclarait en juin dernier Christella Kiakuba, au cours d'une interview accordée à www.actualite.cd.