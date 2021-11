Centrafrique: Route Brazzaville-Ouesso-Bangui-N'Djamena - La BDEAC apporte sa contribution pour la construction de l'ouvrage

La Banque de développement des États de l'Afrique centrale (BDEAC) a promis, le 17 novembre, d'accorder un financement de cent milliards FCFA pour l'aménagement du corridor multimodal. Le projet du bitumage du corridor devrait interconnecter le Congo, la Centrafrique et le Tchad.

La réalisation du projet de bitumage de la route d'intégration Brazzaville-Ouesso-Bangui-N'Djamena constitue une avancée majeure pour l'Afrique centrale considérée comme la sous-région la moins intégrée du continent, avec un déficit infrastructurel et une faible connexion entre les réseaux de transports. À cela s'ajoutent de nombreuses tracasseries administratives et policières liées à la navigation sur le réseau fluvial Congo-Oubangui-Sangha.

Pour un coût total estimé à 1,7 milliard de dollars, soit environ 955, 4 milliards de FCFA, le projet du corridor n°13 de l'Union africaine constitue l'un des onze projets intégrateurs prioritaires du Programme économique régional de la zone Cémac (Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale). Il comprendra quelque 1 310,311 km de corridor, 25,17 km de pénétrantes et 49,07 km de voiries.

Le projet de corridor, qui n'a pas encore commencé, comprendra également la construction et le bitumage des tronçons de route en terre entre Ouesso-Bétou (Congo), Bétou-Mbaiki, et Bossembélé-Mbaikoro (Centrafrique-Tchad), ainsi que la réhabilitation des tronçons de routes bitumées Mbaiki-Bangui et Bangui-Bossembélé (Centrafrique).

Le président de la BDEAC, Fortunato-Ofa Mbo Nchama, a salué l'engagement de son institution en faveur du développement socio-économique et de l'intégration sous-régionale. " La construction de ce corridor fait partie de nos projets intégrateurs prioritaires et porte sur un montant de presque cent milliards de FCFA. Sa réalisation permettra de relier directement trois pays de la Cémac et d'offrir une alternative d'accès à l'Océan atlantique à la République du Tchad et à la République centrafricaine ", a-t- il dit, ajoutant que le projet est aussi ouvert aux partenaires privés.

L'ambition des dirigeants de la zone Cémac est de permettre à terme: l'accroissement des échanges économiques inter-États ; l'accès direct au port de Pointe-Noire où pourront transiter les marchandises en provenance et à destination de la Centrafrique et du Tchad ; la mise en valeur des ressources naturelles et des richesses minières de la région d'Afrique centrale ; le désenclavement de certaines zones inaccessibles et la réduction de la pauvreté.

Il faut noter qu'il y a un an, les 16 et 17 novembre 2020, la Commission Cémac a initié une table-ronde à Paris (France), dans le but de mobiliser les investisseurs européens. Le bilan de la table-ronde était qualifié de positif, en raison de nombreux engagements enregistrés du côté des partenaires.