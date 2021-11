Congo-Brazzaville: Service public du travail - Redynamiser la commission de litiges

Réunis du 17 au 19 novembre à Brazzaville, à la faveur du deuxième conclave des inspecteurs du travail, les participants ont retenu plusieurs actions prioritaires à mettre en œuvre dont la redynamisation de la commission de litiges.

Après trois jours de travaux, les participants se sont engagés à maintenir le dynamisme enclenché par le conclave de 2019 à travers les actions prioritaires qui y étaient dégagées ; entretenir une attitude de résilience en vue de promouvoir le service public du travail ; assurer la promotion de la sécurité et santé au travail. Ils ont aussi décidé de poursuivre les cérémonies de prestation de serment ; promouvoir le dispositif de veille et d'anticipation sur le climat social ; entretenir les relations fonctionnelles entre le service public du travail et les juridictions compétentes. Il s'agira également d'élaborer les rapports circonstanciés sur les situations ponctuelles ; assurer la formation des inspecteurs formateurs cap sur 2022. " Les participants ont adopté une motion en vue de la pérennisation du conclave des inspecteurs du travail par son organisation chaque année et de manière tournante ", ont-ils mentionné dans le communiqué final.

Notons que neuf thèmes ont meublé les échanges entre participants. Il s'agit, entre autres, de l'évaluation de la mise en œuvre du premier conclave ; le service public du travail à l'épreuve de la crise ; l'introduction à la problématique de résilience ; le dispositif de veille et d'anticipation sur le climat social. A cela s'ajoutent l'élaboration et la mise en place d'un guide méthodologique de l'inspection du travail ; le contrôle des documents administratifs ; la promotion de la sécurité et de la santé au travail au Congo ; l'élément pour la formation des inspecteurs formateurs ; les éléments de planification stratégique.

Clôturant les travaux, le directeur de cabinet du ministre d'Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Christian Aboké-Ndza, a rassuré les participants que le chef du département, Firmin Ayessa, veillera personnellement à la mise en œuvre de ces recommandations. Le but étant de faire triompher à jamais la cause juste et noble du travailleur dans les entreprises privées et du patronat dans le pays.