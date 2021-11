Congo-Brazzaville: Les ateliers Zaba de l'ONG Tosala - Apprendre aux femmes à être autonomes financièrement

Les femmes de l'ONG Tosala, les formatrices et formateurs ainsi que leurs partenaires ont animé, le 18 novembre, à l'Institut français du Congo (IFC), une conférence de presse dans le cadre de la campagne de lutte contre les violences économiques faites aux femmes. Au cours de cette conférence de presse, il a été partagé la vision et le contenu de cette initiative.

Initiée par dix-neuf artistes congolaises, l'IFC en partenariat avec l'ambassade de France, l'Union européenne, le ministère de la Promotion de la femme et de l'Intégration de la femme au développement, l'Union des femmes africaines pour la paix et MTN Congo, la campagne Tosala s'inscrit dans le cadre d'aide aux femmes à être autonomes financièrement et à prendre conscience de l'avantage de l'autonomie économique. Ce projet met à l'honneur le leadership féminin.

A cet effet, six ateliers Zaba seront organisés à leur égard du 23 novembre au 6 décembre afin de leur proposer des pistes de solutions pour favoriser leur émancipation via la création d'activités génératrices de revenus. Ces différents ateliers au choix, notamment atelier de fabrication des bijoux en perle et en pagne; de gestion économique et financière; d'initiation aux techniques d'entretien de voiture; d'initiation aux bases du graphisme et peinture; de fabrication de jus de fruit et d'accompagnement psychologique leur permettront d'acquérir une certaine connaissance pour aller de l'avant et de sortir de l'oisiveté.

Les ateliers Zaba qui signifie connaître ont pour objectif d'aider les femmes formées a réussir dans les six mois à venir à être indépendantes financièrement . Ces ateliers seront animés par Brechy Ntadi, Melodie Boueya, Basile de Massamba, le groupe Mvumuk'art , Mme Nkounkou et le Dr Alexe Jeanine Ibokou.

Félicitant l'initiative, le directeur délégué de l'IFC, Régis Ségala, encourage l'ONG Tosala. Selon lui, ces femmes représentent une richesse de diversité pour la cause féminine. Prenant la parole tour à tour, les formatrices et formateurs ont partagé leurs parcours et leur vision. Pour eux, chaque femme qui prendra part aux ateliers Zaba partira avec les clés de la réussite.

Les femmes ont été exhortées et invitées à venir nombreuses et à saisir l'opportunité de cette campagne. " Nous allons les former et leur faire comprendre la nécessité d'investir, leur faire comprendre comment être libre financièrement. Nous allons apprendre aux femmes d'avoir une vision. Lorsqu'on croit en soi, on a la détermination et on fait des grandes choses. On peut partir de rien pour devenir quelqu'un d'important dans la vie. Si vous vous arrêtez, vous n'aurez aucun trophée, vous devez devenir inarrêtable pour réaliser quelque chose. Nous sommes les pilotes de nos vies ", ont -ils signifié, tout en félicitant l'ONG Tosala pour cette initiative.

Les participantes qui brilleront au sein de leurs ateliers bénéficieront d'un accompagnement pour concrétiser leurs projets. Outre les ateliers, l'ONG Tosala et ses partenaires organiseront aussi une conférence débat, des descentes dans les écoles et universités et un carnaval de sensibilisation.

L'ONG Tosala posera également ses valises à Pointe-Noire, Dolisie, Nkayi et dans différents départements du Congo. La lutte que mène cette ONG n'est pas une lutte contre les hommes mais contre les violences qu'elles viennent des hommes ou des femmes. L'ONG Tosala aide les femmes à se prendre en charge et à jouer un rôle prépondérant dans le développement du Congo et dans le rayonnement des pays africains. Rappelons que l'appel aux inscriptions aux ateliers Zaba a pris fin le 20 novembre.