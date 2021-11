Congo-Brazzaville: Médias - Olpa exige la levée de la suspension de la RTS à Mbandaka

La mesure conservatoire, selon l'organisation non gouvernementale, est excessive et de nature à porter atteinte au droit d'informer et d'être informé garanti par la législation congolaise et les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme.

L'organisation indépendante de défense et de promotion de la liberté de presse, l'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique (Olpa), exige la levée immédiate et inconditionnelle de la mesure de suspension de la Radiotélévision Sarah (RTS), station privée émettant à Mbandaka, province de l'Equateur. Se déclarant surprise par cette mesure conservatoire excessive de nature à porter atteinte au droit d'informer et d'être informé garanti par la législation congolaise et les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme, cette organisation tient à rappeler que seul le régulateur public des médias, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, est habilité à prendre cette décision conformément à la loi du 10 janvier 2011. Et d'appeler, par conséquent, l'autorité provinciale à revenir sur cette décision et à rouvrir sans condition la RTS.

La RTS, rappelle Olpa dans son communiqué du 19 novembre, est la propriété de l'ancien gouverneur de province, Jean-Claude Baende. Elle a été suspendue, le 15 novembre dernier, par le ministre provincial chargé de l'Intérieur, Ordre public, Sécurité, Population, Décentralisation et Affaires coutumières, Alain Elodji Basi. Cette décision de suspension a été prise lors de la réunion du Conseil des ministres provinciaux tenue le même jour à Mbandaka. Le ministre provincial en charge des Médias a été, quant à lui, chargé de publier un arrêté portant suspension de ce média pour une durée de soixante jours.

Cette radiotélévision, indique Olpa, a été accusée d'inciter la population à la désobéissance civile et de diffuser régulièrement les discours haineux, xénophobes et incendiaires sur ses ondes. " Le siège de la radio a été assiégé par la police, le 18 novembre 2021, contraignant ainsi le média à interrompre brusquement ses émissions. Le 15 octobre 2021, un mandat d'amener a été émis par le substitut du procureur de la République du Parquet de grande instance de Mbandaka, Pierre-Junior Onadikondo Manya, à l'endroit de Steve Iwewe et Viko Lisala, respectivement directeur et journaliste à RTS accusés d'imputations dommageables ", a expliqué l'Olpa.