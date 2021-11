Maroc: Prix National du Micro-Entrepreneur - Trente-un projets primés à Fès

Fès — Trente-un candidats, dont 18 femmes, ont été primés pour l'originalité de leurs micro-projets dans le cadre de la 8ème édition du Prix National du Micro-Entrepreneur (PNME), organisée, vendredi à Fès, à l'initiative du Centre Mohammed VI de soutien à la microfinance solidaire (CMS), filiale de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité.

A l'instar des précédentes éditions, la cérémonie a été marquée par la remise des trophées et des attestations aux vainqueurs dans les neuf catégories de ce prix, initié en partenariat avec la Fédération nationale des associations de microcrédit (FNAM), la Fondation Citi, le Groupe Crédit Agricole du Maroc, le Groupe Banque Populaire, la Fondation CDG et Al Amana Microfinance.

La cérémonie a, ainsi, vu la remise, aux lauréats issus des différentes régions du Royaume, du Prix spécial CMS pour la formalisation, du Prix développement humain, du Prix microentreprise innovatrice, du Prix microentreprise féminine, du Prix microentreprise jeune, du Prix tourisme responsable, du Prix de Réinsertion, du Prix de l'économie verte, et du Prix d'encouragement.

Dans une déclaration à la MAP et à sa chaîne d'information en continue "M24", la directrice du CMS, Mme Naima Sahil, a souligné que ce Prix est devenu un rendez-vous annuel incontournable récompensant les micro-entrepreneurs ayant réussi à monter leurs projets et contribué à hisser le niveau de vie de leur famille, tout en favorisant la création des postes d'emploi et de la richesse.

Intervenant à cette occasion, le président du Conseil d'administration du CMS, M. Mohamed Karim Mounir a mis l'accent sur l'importance des acquis réalisés et du nombre des lauréats primés depuis le lancement du PNME en 2012, ajoutant que cette cérémonie constitue l'occasion pour récompenser les expériences réussies en matière de création de petites entreprises et un espace d'échange pour apporter les solutions requises pour les porteurs de projets.

La microfinance marocaine est restée, malgré la pandémie du Covid19, en première ligne contre la pauvreté et la vulnérabilité, s'est-il félicité, ajoutant que le secteur a su maintenir le cap et faire preuve de résilience.

De son côté, le président de la FNAM, M. Ahmed Ghazali a tenu à féliciter les lauréats du Prix 2021 "qui ont fait preuve de courage et de persévérance malgré les circonstances difficiles liées à la propagation du Covid19", rendant hommage aux cadres du CMS pour les efforts déployés pour appuyer les acteurs du secteur de la microfinance mais aussi les bénéficiaires.

Il a tenu à mettre l'accent sur "la situation critique" des établissements de la microfinance et sur les efforts déployer par la FNAM pour les aider à surmonter les difficultés.

Selon les organisateurs, cette édition du PNME vient "mettre en lumière les micro-entrepreneurs qui se sont illustrés dans de multiples domaines d'action tout en améliorant considérablement leurs conditions de vie et celles de leur famille et parfois aussi de leur entourage proche et ce, à travers la création d'une activité à forte valeur ajoutée, la formalisation de leur activité, leur capacité à se réintégrer dans leur environnement socio-économique, ou encore leur apport dans la protection de l'environnement".

Le PNME, auquel ont concouru cette année 146 candidats, vise, en outre, à rendre hommage aux bénéficiaires du microcrédit ayant réussi à élaborer des projets générateurs de revenu et se veut une tribune d'encouragement aux clients des associations marocaines de microcrédit qui ont su se démarquer.

Les activités des lauréats du Prix 2021 tournent principalement autour de l'artisanat, des services, des produits du terroir et de l'agriculture.