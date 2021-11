Cote d'Ivoire: Maxwell Cornet - Piston gauche ou attaquant, quel est son meilleur poste ?

Et si la meilleure position de Maxwell Cornet se trouvait en attaque ? Après sa grosse performance face à Crystal Palace ce samedi 20 novembre, la question peut se poser. Quand on sait qu'il a été plus utilisé comme latéral gauche en sélection ivoirienne et pendant ses dernières années lyonnaises.

Formé au poste d'ailier gauche au FC Metz (2003-2012), Maxwell Cornet a été essayé à plusieurs positions durant sa carrière. A Lyon, où il a passé 6 ans (2015-2021), il jouait comme ailier gauche avant l'arrivée de Rudi Garcia (2019-2021). Et ses stats durant ses années lyonnaises sont de moins de 8 buts par saison. Aussi en sélection nationale ivoirienne, avec laquelle il a disputé 22 matchs et inscrit 5 buts, il avait d'abord évolué en ailier gauche sous les ordres de Kamara Ibrahim.

Actuellement, il est utilisé comme latéral gauche par Beaumelle. Le constat est donc clair, avec Burnley, M. Cornet est plus décisif avec un total de 5 buts en seulement 7 matchs, et un positionnement en pointe de l'attaque aux côtés de l'anglais Chris Wood. Une performance qui fait de lui une valeur sure du club anglais. En témoigne son but égalisateur, tel un renard de surface, face à Crystal Palace, ce samedi 30 novembre.

Son nouveau poste d'attaquant

Replacé en attaque depuis son arrivée à Burnley, M. Cornet renait de ses cendres. En témoigne son magnifique but sur une reprise de volet ce samedi 20 novembre face à Crystal Palace. Avant son arrivée à Burnley, il était utilisé comme latéral gauche à Lyon, et notamment par Patrice Beaumelle, le sélectionneur ivoirien. On pourra dire que Sean Dyche, entraineur de Burnley, a eu le nez creux en le repositionnant en attaque. Puisque le joueur répond de la plus belle des manières en alignant des buts. M. Cornet a désormais trouvé son poste, il est bel et bien un attaquant prolifique.