Maroc: Marrakech - Élection de la MGPAP à la tête du Bureau exécutif de l'UAM

Marrakech — La Mutuelle Générale du Personnel des Administrations Publiques (MGPAP), en la personne du président de son Conseil d'Administration, My Brahim El Othtmani, a été élue, vendredi à Marrakech, à la tête du Bureau exécutif de l'Union Africaine de la Mutualité (UAM), en signe de reconnaissance du travail accompli par la MGPAP pour assurer une prise en charge sociale de qualité pour ses adhérents, leurs partenaires et leurs ayants droit.

Cette distinction a eu lieu à l'occasion de la réunion du Bureau exécutif de l'Union Africaine de la Mutualité (UAM), tenue en présence des Premier et deuxième vice-présidents de l'Union, MM. Babassa Djikine et Ngom Babacar, et de sa trésorière, Mme Fatouma Mouigni.

"La MGPAP a été élue, à l'unanimité, à la tête de cette organisation non-gouvernementale africaine", a annoncé My Brahim El Othmani, président du conseil d'administration de la MGPAP, dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée de l'information en continu de la MAP, exprimant sa détermination à mener à bien les missions qui lui ont été confiées à la tête de cette instance africaine.

Il a, par ailleurs, relevé que la désignation de la MGPAP à la tête du Bureau exécutif de l'UAM reflète la "pleine conviction des pays membres du leadership du Maroc dans le secteur et leur appréciation de l'Initiative Royale concernant la généralisation de la protection sociale", annonçant la tenue de la 4éme assemblée générale ordinaire de l'UAM au Maroc.

La rencontre a été l'occasion d'entamer la préparation pour la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de de l'Union Africaine de la Mutualité, ainsi que de présenter le nouveau bureau exécutif de la MGPAP aux représentants du Bureau Exécutif de l'UAM.

Créée en 2007 et ayant son siège à Rabat, l'UAM est une plateforme résolument engagée à intensifier la coopération Sud-Sud à travers l'échange d'expériences et d'expertises en matière de mutualité pour hisser haut, l'action de la sécurité sociale.

De ce fait, elle est un espace d'échange, de dialogue, de coordination et de plaidoyer du mouvement mutualiste africain auprès des gouvernements et des instances nationales et internationales.

Dans sa 73e session, les travaux de l'Assemblée Générale Ordinaire de la MGPAP qui se poursuivent dans la cité ocre, portent sur le thème "75 ans de mutualité à l'horizon de la généralisation de la protection sociale et de la couverture médicale".