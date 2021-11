Sénégal: Viol et violences - Ndeye Saly Diop Dieng encourage les victimes à dénoncer

A travers un communiqué de presse parvenu à la rédaction de Lesoleil.sn, la ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, Ndeye Saly Diop Dieng, a réaffirmé l'engagement de son département à accompagner et soutenir toutes les femmes et les filles victimes de viol ou de violences.

Sa sortie fait suite à l'affaire de viol présumé suivi de grossesse que la Miss Sénégal 2020, Fatima Dione, dit être victime. Dans son texte, elle encourage, dans la foulée, les victimes à dénoncer leurs présumés bourreaux.

D'ailleurs, Ndeye Saly Diop Dieng annonce la prochaine campagne d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles prévue du 25 novembre au 10 décembre pour " renforcer la sensibilisation dans le cadre de la poursuite de la vulgarisation de la loi criminalisant les actes de viol et de pédophilie.

S'agissant particulièrement du cas de la Miss Sénégal 2020, elle demande que cette affaire soit élucidée et que justice soit faite. " En attendant, c'est notre responsabilité collective et individuelle qui est encore interpellée au sujet de la protection et de la sécurité des femmes et des filles ", lit-on dans le communiqué.