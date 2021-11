Sénégal: Regards d'écrivains sur la " plus secrète mémoire des hommes" - Mbougar, une virtuosité qui subjugue

Mohamed Mbougar Sarr a remporté, avec " La Plus secrète mémoire des hommes ", le prix Goncourt 2021. Ce sacre a soulevé fantasmes et logorrhées d'ordre sensationnel ou simplement anecdotique. Ces rumeurs de ville auront presque voilé les observations et avis soutenus sur le livre, notamment par des pairs écrivains ou autres férus de littérature. Certains se prononcent ici pour principalement revenir sur le génie de Mbougar.

" Le style, c'est l'homme ", disait Georges-Louis Leclerc de Buffon. L'écrivain sénégalais Mohamed Mbougar Sarr est d'une marque singulière, d'un style particulier. Il a fini de prouver son excellence et son génie. L'auteur s'est même permis le luxe de trinquer, Graal à la main, à la table et à la santé du Goncourt. C'est le sujet de l'heure. Sauf que les débats ont trop peu concerné ce qui a cousu le chic de " La Plus secrète mémoire des hommes " : les belles-lettres de Mbougar.

Le ton du livre est d'une délicieuse succulence. La trame narrative est époustouflante de ses références sublimées et bouleversantes. Les sous-quêtes sont d'aussi bonne saveur que le thème ; ce qui fait que l'œuvre saisit le lecteur de tous bords. Chaque partie parcourt presque fichtrement l'échine de l'imaginaire. Presque aucune partie du livre n'est à mettre au rebut. C'est le résultat d'une torsade ingénieuse qui ne sort pas du néant. La virtuosité de Mbougar, tel que la soulignent et l'argumentent certains de ses confrères et lecteurs avisés, apparait après être passée par plusieurs cuisines.

" En mélangeant les auteurs réels et imaginaires, en jouant avec les genres, les codes de la création romanesque et surtout par sa construction ambitieuse et exigeante, " La Plus secrète mémoire des hommes " s'approche au plus près de la littérature et trône aux côtés de monuments comme " 2666 " et "Les Détectives sauvage " (deux chefs-d'œuvre de l'écrivain espagnol Roberto Bolaño) ", s'extasie consciemment Khalil Diallo, poète et romancier, auteur de " L'Odyssée des oubliés " (2021).

Les attrayantes belles-lettres de Mbougar

Mame Gor Ngom avoue sa fascination devant la variété stylistique de Mbougar dans le livre qu'il qualifie de " délice littéraire, d'œuvre littéraire complète, bien écrite ". Le journaliste salue un livre majeur qui s'inspire d'autres grandes œuvres certes, mais qui garde toute son originalité. " Mohamed Mbougar Sarr allie avec talent l'audace à la désinvolture. Plusieurs styles y sont notés, et de longues phrases aussi appelées période, avec un agencement de propositions. Ce qui exprime une certaine emphase, une pensée lyrique ", justifie Mame Gor Ngom, auteur de " Billets de salon ".

Mame Gor Ngom loue également dans " La Plus secrète mémoire des hommes " le style coupé fait de courtes phrases qui donnent du rythme. Le style journalistique aussi y est, avec des coupures et articles de presse, et ce qu'on pourrait appeler " journal intime ". Le journaliste témoigne chez Mbougar un œil du reporter qui ne néglige pas les détails, qui se laisse impressionner. " Les descriptifs sont si captivants, si originaux. Des photographies et des instantanés notés tout au long du livre ", s'égaie Mame Gor, qui ajoute à la liste " le style cinématographique ".

La qualité narrative de Mbougar est une jouissance, s'enflamme cette fois Ababacar Sadikh Top, lui aussi auteur et journaliste. " Il joue avec les styles pour décrire les espaces, poser un problème, maintenir un dialogue, sans oublier d'y asseoir le dialecte local pour donner un timbre à l'idiome du milieu ", lit A. S. Top. Ce point linguistique " frappe " également Mame Gor Ngom par " l'audace " qui l'enveloppe, au travers de subtilités de mots de langues locales (wolof et sérère) dont use Mbougar. " L'auteur prend toujours le soin d'expliquer ces mots avec beaucoup de talent sans encombrer son texte avec des parenthèses ou des renvois. La présence d'autres langues différentes du français illustre assez la volonté de l'auteur de ratisser large et de mettre en exergue le labyrinthe ", décrypte M. Ngom.

Qualité de la construction romanesque

Khalil Diallo, auteur du roman " A l'orée du trépas " très bien accueilli par les critiques, reconnait un texte où il est agréable de se perdre, et surtout se trouver, en tant que lecteur ou auteur. " Il ne ressemble à aucun autre livre mais contient tout ce que chacun de nous cherche depuis le commencement et qui a nécessité l'existence de la littérature ", soutient le jeune écrivain aux belles promesses qui comprend cette quête littéraire, substance du livre en question. En effet, " La Plus secrète mémoire des hommes " est fait de plusieurs dédales où l'on trouve dans chacune une grande charge de littératures. Pour ceux qui ne l'auraient remarqué, le livre est une composition de quatre livre(t)s. Mohamed Mbougar Sarr y ose d'ailleurs une " longue phrase " de ... dix pages. De l'art majuscule.

Sadikh Top estime, d'un autre bord, que la qualité de la construction romanesque est ce qui fait la singularité de Mbougar Sarr. " Avoir des idées et une belle plume ne font pas d'un écrivain un bon romancier. Il faut tout d'abord avoir le génie d'un scénariste, savoir construire des personnages, leur donner une identité, peindre un environnement qui contraste ou épouse le profil de l'auteur, adapter les époques et créer des sociétés qui s'expriment selon la volonté de l'écrivain ", formalise le journaliste, qui révise des manuscrits à la maison d'édition L'Harmattan Sénégal. A en croire son confrère Mame Gor Ngom, Mbougar a pour lui ces dispositions et les inscrit magistralement dans " La Plus secrète mémoire des hommes ".

" Mbougar Sarr occupe une place privilégiée pour observer le monde littéraire, ses querelles historiques, ses déchirements, son passif issu de la colonisation. Toutes choses que l'on retrouve en filigrane dans son roman, finement analysées ", déchiffre Elgas, auteur, journaliste et sociologue, dans une chronique dans Jeune Afrique. Au-delà de l'hommage à Yambo Ouologuem incarné par T.C. Elimane, Mame Gor Ngom découvre un clin d'œil " à tous les historiens de la littérature ". Selon le journaliste, Mbougar en cite certains, et tait le nom de certains grands romanciers comme Ken Bugul semblable à la sulfureuse Siga D. Mame Gor Ngom évoque aussi l'intelligente référence aux mouvements citoyens contestataires, " Y en a marre " et Balai citoyen ", à travers " Ba mu sëss ".

Le quatrième ouvrage de Mbougar est un roman qui compte autant de lectures que de voix, autant de significations que de lecteurs potentiels. La sentence est de Khalil Diallo. Ce dernier, s'excite devant le génie de Mbougar. Khalil Diallo, ingénieur de Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (Qhse), assure sur les apports qualitatifs et le syncrétisme ravissant du livre prix Goncourt 2021. " L'ouvrage est aux rangs de livres à lire à vie. Des livres qui arrivent à saisir à la fois la condition humaine et la vérité de la littérature si tant est qu'on arrive à lui en trouver une.

Un chef-d'œuvre de grande classe

Cette littérature serait certainement son caractère insaisissable ou encore la quête de ce qui ne sera jamais écrit ou ne l'a jamais été ", conçoit le finaliste des prestigieux prix Ahmadou Kourouma et Orange du Livre en Afrique francophone (2019).

Elgas fait remarquer qu'une colonne vertébrale claire se dégage de " La Plus secrète des mémoires ". " C'est celle d'une religiosité littéraire marquée, comme catharsis, échappement, viatique et salut ", note l'écrivain et ami de Mbougar. Elgas considère que Mohamed Mbougar Sarr condense dans son dernier livre un " rapport monacal à la littérature, érigé chez lui en un indépassable dieu ". Ceci, après avoir réussi la philosophie dans son premier roman sur le terrorisme (" Terre ceinte "), l'humanisme dans le deuxième sur les migrants (" Silence du chœur ") et, enfin, l'offensive dans le troisième sur l'homosexualité au Sénégal (" De purs hommes ").

Si Mohamed Mbougar Sarr a su aussi magistralement et sans aucun complexe, replacer la littérature dans ses lumineuses noblesses, c'est bien parce qu'il dispose d'un talent certain et affûté. Elgas, brillant auteur de " Mâle noir " et d'" Un dieu et des mœurs ", semble détenir la réponse. Il décrit l'écrivain de 31 ans, comme " un praticien de la littérature ", un " lecteur glouton " et un " lecteur patient de la globalité ". " Ses lectures ne se laissent emprisonner par aucune clôture et prennent le large ", poursuit-il, à propos de Mbougar, dans sa chronique dans Jeune Afrique. Mieux, Elgas voit en " La Plus secrète mémoire des hommes " un ticket pour la liberté de la littérature dite africaine.

Elgas considère que cette " liberté chère n'a jamais été aussi proche " et cet acquis est à mettre à l'actif de Mbougar et " en sa foi en le texte, le texte seulement, comme condition de la libération ". A propos du roman, il indique qu'il faudra opposer, face à toutes les tentations malveillantes, ce roman dont la force et la prescience sont autant de pas en avant sur le chemin de l'émancipation.

Emancipation. Voilà la mission. Une mission comme en portent et doivent en porter les artistes majuscules. Ceux-là qui sont fait de bois et de sable, et ont le front éclairé pour questionner avec audace les problématiques qui minent l'existence et imprègnent l'humanité. Mohamed Mbougar, Prix Goncourt 2021, ancien enfant de troupe, ancien des classes préparatoires françaises, mordu des sciences sociales, sensible humaniste, jeune sérère qui a réussi l'initiation de manière fantastique selon les sages de son village, semble pouvoir parfaitement vêtir la veste.