Cote d'Ivoire: Cocody-Angré - Les épouses des policiers investissent leur présidente

C'est dans une atmosphère festive que s'est tenue l'investiture de madame N'Guessan Charlotte épouse Téhé nouvelle présidente de l'Association Nationale des Épouses des Policiers de la section Cocody-Angré, le samedi 20 novembre 2021, dans ladite commune. Élue pour 5 ans renouvelable une fois, la nouvelle présidente place son mandat sous le sceau du sociale et de la solidarité. " Je prends l'engagement de mener des activités, de consolider nos liens de solidarité et de fraternité... Faire de l'Anep-CI Cocody Angré un modèle d'intégration sociale, de solidarité et de convivialité est un challenge pour moi. " a-t-elle déclaré devant tous les membres et leurs invités.

Aussi a-t-elle ajouté que des actions seront également menées afin de permettre aux femmes de bénéficier de certains projets qui favoriseront leur indépendance. Selon elle, cela apportera un appui considérable dans leur foyer afin de soutenir leurs conjoints qui ont choisi de veiller jour et nuit pour la stabilité du pays au prix de leurs vies et parfois au prix de leurs vies de couple et de famille. Au nom de la présidente nationale de l'Anep-CI, madame Yao Nicole l'une des vices présidentes nationale de ladite association, a prodigué de sages conseils à la nouvelle dirigeante afin qu'elle mène à bien son mandat. " Soyez solidaire et respectez-vous les unes les autres", a-t-elle exhorté les femmes que compte la section de Cocody-Angré. Marraine de l'investiture, mme Soumahoro Massé s'est dite heureuse de l'engagement de ces braves et dynamiques femmes, qui soutiennent leurs hommes dans toutes les situations.

Notons que l'Anep-CI crée en l'an 2000 est une association à vocation fédératrice et qui œuvre pour le bien-être des épouses de policiers de Côte d'Ivoire. La présidente nationale actuelle est madame Kamara Pierrette, présidente sortante de la section Cocody-Angré.