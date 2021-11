Togo: Le Maire Koamy Gomado porté à la tête d'un Comité de redynamisation du club

Des maires à la tête des clubs de football, on dirait que c'est la saison au Togo. A défaut de disposer directement d'un nouveau bureau exécutif, l'ASFOSA se dote d'un Comité de redynamisation pour faire le tampon entre les 17 ans d'Amouzou Tètè, ancien joueur du club, et président de ce même club depuis 2004.

C'est donc dans une bonne ambiance que ce Samedi à Lomé, le club descendu en D3 au terme de la saison sportive 2020-2021 de la D2, a vu installer à sa tête ce jour un comité de redynamisation de 13 membres à la tête duquel se trouve le Maire de la Commune de Golfe 1, un natif de Bè, Joseph Koamy Gbloèkpo Gomado. Si on retrouve dans ce comité plusieurs autres responsables de la Mairie de cette commune de Bè Afédomé, il est à noter également la présence de têtes couronnées et des acteurs sportifs qui sont jugés utiles pour mettre en branle cette opération de redynamisation de ce club cher aux natifs de Bè et qui a écrit dans les années 80 et 90 ses plus belles pages.

" L'ASFOSA dans les années 80-90, constituait une force pour la communauté Bè et aujourd'hui encore, va constituer une force pour toute la Commune de Golfe 1. Cette équipe a passé un moment difficile et aujourd'hui se retrouve en 3ème division. Ça explique globalement qu'il y a plusieurs problèmes soit sur le plan administratif, et sur le plan technique. Eu égard à ces évènements malheureux, l'équipe sortante, le BE sortant, et la mairie ainsi que les chefs traditionnels ainsi que certains natifs se sont vus, se sont rencontrés pour réfléchir sur comment redynamiser l'équipe et donner encore la chair de poule à ses adversaires. C'est dans ce cadre que le BE a organisé ces assises ", ce sont là les premiers mots du nouveau président du club.

On comprend également dans ses dires que ce comité qui a une durée de vie d'un an aura à mettre en place trois commissions à savoir celle technique, celle de mobilisation des ressources (humaines et financières), et celle juridique pour travailler sur les textes afin de préparer dans un avenir proche l'AG élective. Aussi, a expliqué M. Gomado, il sera question pour son équipe de " redynamiser et gérer quotidiennement l'équipe pour l'amener en D1 " et " Travailler aussi à remettre sur les rails les autres disciplines puisque le club est multi disciplinaire ".

Une promesse de la nouvelle équipe : " Nous allons tout faire pour rester dans le délai d'un an et atteindre les objectifs qui nous sont assignés ".

C'est donc en un homme à cœur léger et soulagé que le président Amouzou Tètè, un des grands artisans de la mise en place de ce comité de redynamisation, a passé le témoin, tout en assurant de sa disponibilité à continuer par accompagner cette équipe qui visiblement a constitué toute sa vie (14 ans comme joueur et 17 ans comme président).