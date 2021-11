Afrique: Communiqué du Président de la Commission de l'Union Africaine sur l'accord politique intervenu ce 21 Novembre 2021

communiqué de presse

Le Président de la Commission de l'Union Africaine, Moussa Faki Mahamat, a appris avec satisfaction la signature de l'accord intervenu entre le Président du Conseil de Souveraineté Abdel Fatah Al Burhan et le Premier Ministre Abdalla Hamdovk , ce jour 21 Novembre 2021.

Le président de la Commission de l'Union Africaine apprécie ce pas important vers le retour à l'ordre constitutionnel consacré par les accords de Khartoum du 19 Août 2019 qui encadrent la transition consensuelle et démocratique au Soudan.

Il encourage tous les acteurs politiques et sociaux, civils et militaires à approfondir cette orientation et à l'appliquer de façon inclusive et avec efficacité, dans un climat de paix et de réconciliation nationale.

Le Président de la Commission appelle la communauté internationale à renouveler son engagement solidaire avec le Soudan afin qu'il retrouve la paix et prépare, dans le consensus démocratique, les élections régulières et libres, seules à même de mettre définitivement fin à la tourmente institutionnelle au pays et d'en assurer le développement durable.