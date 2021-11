Sénégal: Régates de Guet-Ndar - "Cet événement doit avoir désormais une portée sous régionale", selon Mansour Faye

L'édition 2021 des régates traditionnelles de Guet-Ndar, a permis samedi aux rameurs de la langue de Barbarie de rivaliser d'ardeur et de talent.

C'est la pirogue de Pondokholé, parrainée par le Dr Ahmadou Dia, responsable socialiste, et celle qui porte le nom de Wally Seck issue de Lodo, qui ont raflé la mise, pour les deux premières courses. La troisième course dotée du trophée de la Première Dame, Mme Marième Faye Sall, a été finalement annulée. L'argument avancé par le Jury est que les deux pirogues en lice à savoir celles de Lodo et de Pondokholé, parrainées respectivement par Babacar Gaye et Ameth Fall Braya, ont chaviré, avant de couler au moment où elles amorçaient le virage.

Selon le maire Mansour Faye, " cet événement doit avoir désormais une portée sous régionale ".

Saint-Louis- Elle s'est déroulée en présence du maire Mansour Faye, des autorités administratives, municipales, coutumières et religieuses de la Langue de Barbarie et des représentants des autres communautés de pêcheurs sénégalaises, qui ont répondu massivement à l'invitation du président du comité d'organisation, El Hadj Moctar Gueye, de son proche collaborateur, Makhou Mbengue, président des communicateurs traditionnels et des habitants de Guet-Ndar.

Le maire Mansour Faye a soutenu avec véhémence qu'il est temps que les régates soient élargies au niveau d'abord national puis sous régional " il s'agira au préalable de continuer à l'organiser dans notre pays, en y associant nos parents lébous et nos concitoyens de la Casamance et du Fouta ".

Il a rappelé que cette année, l'innovation a été la suppression de la bouée d'arrivée, qui causait beaucoup de problèmes, " notre volonté, notre souhait, c'est d'organiser les régates sans incidents ".

Le président du comité d'organisation, El Hadj Moctar Gueye, après avoir pris bonne note des suggestions du maire, a rendu un vibrant hommage à Mansour Faye qui, malgré son calendrier très chargé, a tenu, vaille que vaille, à honorer de sa présence ces régates.

Cette grande fête de la pagaie a encore permis aux populations de la Langue de Barbarie, de décompresser, de s'épanouir, de communier dans la joie et l'allégresse, après un dur labeur de plusieurs mois en haute mer, après des campagnes de pêche qui durent entre 6 et 8 mois dans les zones maritimes des pays de la sous-région.

Les régates de Saint-Louis, constituent un rituel qui remonte au début du XIXe siècle, ancré dans l'histoire de cette ville, qui fut la capitale africaine de la France coloniale. Rien n'a changé, ou si peu, depuis que le Général De Gaulle était venu assister au spectacle en 1959. Le Sénégal était à la veille de son indépendance.

Aujourd'hui encore, la course met la ville dans un état second, sur fond de rivalité entre pêcheurs, à l'origine de cette régate hors du commun. Guet Ndar, le quartier des régates, met une fois par an son quotidien entre parenthèses. La veille de la course, on ne parle que de ça, tout au long de l'année.