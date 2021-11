Sénégal: FC Metz - Opa Nguette et le bon point des Grenats contre Bordeaux

Lanterne rouge de la Ligue 1, le FC Metz aurait pu perdre cet après-midi contre les Girondins de Bordeaux à domicile, à l'occasion de la 14e journée de Ligue 1.

Mais menés à trois reprises, les Grenats ont réussi à chaque fois à revenir au score et ont finalement réussi à arracher le match nul (3-3) malgré l'expulsion de Farid Boulaya.

Auteur d'un doublé, Opa Nguette a réussi à égaliser à deux reprises pour Metz et pense que son équipe aurait pu faire mieux.

" Je pense qu'on a pris un bon point. On aurait en revanche pu faire mieux car on avait les occasions pour gagner ce match. On peut dire que c'est un bon point parce que l'on a commencé à jouer la deuxième mi-temps à dix (ndlr : après l'expulsion de Boulaya) [... ] Le plan individuel ? Certes, c'est une satisfaction, mais aujourd'hui on est dernier et on espère grappiller des places pour pouvoir remonter au classement... ", a indiqué le numéro 11 des Grenats.