Afrique: Sciences géospatiales - La croissance et le développement durable de l'Afrique au centre de la Conférence internationale d'Abidjan

" Innovation et sciences géospatiales pour la croissance et le développement durable de l'Afrique ". Tel est le thème de la Conférence internationale des sciences géospatiales, AfricaGIS 2021 qui se tient à partir de lundi 22 novembre 2021, et ce jusqu'au 26 novembre 2021 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.

Placée sous le haut parrainage du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Patrick Jérôme Achi, Africa Gis est la plus grande et la plus ancienne conférence africaine sur les Systèmes d'Information Géographique (SIG) et l'observation de la Terre. Elle s'engage à renforcer les capacités et est gérée par les institutions africaines.

AfricaGis est organisé tous les deux (02) ans de manière tournante avec le soutien de l'ONU, de la commission de l'Union Africaine et de l'Union Européenne.

La dernière conférence a été accueillie en 2019 par le Rwanda. Cette année, la Côte d'Ivoire à travers le BNETD a l'honneur d'en être l'hôte et escompte la participation d'environ cinq cents experts en provenance de toute l'Afrique et de l'Occident.

Il faut noter qu'AfricaGIS 2021 abritera également la septième session régionale du Groupe d'Experts des Nations Unies sur la Gestion de l'Information Géographique à l'échelle Mondiale (UNGGIM : Africa). Cette session accueillera tous les dirigeants d'agences spatiales et d'instituts géographiques du continent.

La Côte d'Ivoire est totalement en marge de l'industrie géospatiale africaine. En 2019, l'industrie spatiale africaine a réalisé un chiffre d'affaires de 7,37 milliards USD soit 3 685 milliards de FCFA et devrait générer plus de 10,24 milliards USD de revenus, soit 5120 milliards de FCFA d'ici à 2024. " AfricaGIS 2021 est donc l'opportunité d'en prendre conscience, de nouer des partenariats stratégiques avec les grands groupes qui opèrent dans le domaine. Cet évènement contribuera au positionnement de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale dans le domaine géospatial, offrira des opportunités d'affaires pour les entreprises locales ", estiment les organisateurs de cette rencontre dont le Commissariat général est assuré par Kinapara Coulibaly, Directeur général du Bnetd.

Il faut indiquer que pendant des siècles, l'information géospatiale a été utilisée pour la défense, le commerce, la navigation, la gestion des terres et des ressources naturelles, la planification des infrastructures et le déploiement de l'administration.

Les cartes en sont la plus usuelle des représentations, et les décideurs investissent d'importants moyens pour la collecte et l'exploitation de données de plus en plus précises et actuelles, car la qualité de l'information détermine la qualité des décisions prises. De ce fait, tous les gouvernements détiennent une quantité considérable d'informations géospatiales, c'est-à-dire de bases de données sur la propriété foncière, les permis de construire, les frontières, les adresses, les ressources naturelles (minerais, eau, forêt, ...), les routes, la démographie, les images satellites, etc.

A la question de savoir, à quoi sert l'information géospatiale, il faut indiquer que ces données servent à estimer les inégalités d'accès aux services publics, élaborer des scenarii pour combler les gaps et suivre leur mise en œuvre etc. En d'autres termes, grâce à l'information géospatiale, l'on saura de façon objective, les zones dans lesquelles il y a peu ou pas d'écoles, de centres de santé, de postes de polices, etc. Cette connaissance permet donc d'orienter les ressources de l'Etat vers les populations qui en ont le plus besoin.

L'information géospatiale aide aussi à sauver des vies. Par exemple les outils de calculs d'itinéraires et de guidages sont très utiles pour les services de secours. Les cartes des zones sinistrées et les systèmes d'information géographiques aident à organiser les secours en cas de catastrophes naturelles ou industrielles.

Egalement, le développement des systèmes intelligents de transport grâce aux applications géospatiales avancées fournissent des services innovants liés aux différents modes de transport et à la gestion du trafic. Ils permettent aux utilisateurs d'être mieux informés et rendent plus sûrs, l'usage coordonnée des réseaux de transport. Ces technologies incluent la navigation automobile, le contrôle des feux de circulation, les panneaux à messages variables, la reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation, les radars, l'analyse des accidents de la route, etc.

De plus, les informations géospatiales améliorent la veille économique et la productivité. Les compagnies d'assurance par exemple utilisent les cartes pour évaluer le niveau d'exposition de leurs clients aux risques naturels ou industriels pour affiner leurs offres.

Enfin, l'information géospatiale peut aider les entreprises du privé à choisir les meilleurs emplacements pour leurs boutiques, usines, centres logistiques, infrastructures réseaux, etc.

Au cours de cette conférence plusieurs sous-thèmes suivants seront développés relatifs aux solutions géospatiales intelligentes pour le développement durable ; à l'agriculture durable et sécurité alimentaire o Géo-TIC pour l'administration et la gestion des terres ; à l'environnement, changement climatique et gestion des ressources marines. Cette rencontre d'Abidjan va se pencher sur comment tirer parti de la coopération pour financer l'activité géospatiale en Afrique. La rencontre va tabler également sur technologies géospatiales innovantes pour lutter contre la pandémie de Covid-19 ; l'applications géospatiales d'importance mondiale pour le développement du secteur privé et l'utilisation éthique des informations géospatiales.

