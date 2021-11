Cote d'Ivoire: Traité sur le commerce des armes - Le Rasalao s'engage pour une mise en œuvre effective en RCI

Le Traité sur le commerce des armes (Tca) adopté en 2013 est entré en vigueur le 24 décembre 2014. Un processus de mise en œuvre qui a démarré par la signature de l'instrument en avril 2013, avec 130 Etats signataires.

Malgré de nombreuses actions positives menées par l'Etat ivoirien, " sa domestication reste inachevée ", faute d'une loi nationale sur les armes et munitions harmonisée avec ledit traité.

C'est dans ce contexte que le Réseau d'action sur les armes légères en Afrique de l'ouest section Côte d'Ivoire (Rasalao-Ci), avec l'appui financier de Control Arms, a organisé, le mercredi 17 novembre 2021, au Centre de recherche d'actions pour la paix (Cerap) sis à Cocody (Abidjan), une conférence publique autour du thème : " Processus de mise en œuvre du Tca : quel engagement des parties ? ". Ce, dans l'exécution du projet intitulé " Prêt à s'engager " en vue de plaider pour une mise en œuvre universelle et effective du Tca en Côte d'Ivoire.

Dans son allocution d'ouverture, N'Taye Aka Victorien, président du Rasalao-Ci, a expliqué le bien-fondé de ces projets. " Ces activités du projet, notamment la conférence publique, vise à mobiliser les organisations de la société civile, les autorités gouvernementales et institutionnelles, ainsi que les médias à s'engager davantage dans le processus de mise en œuvre universelle et effective du Traité sur le commerce des armes ".

Le représentant du président de la ComNat-Alpc, Anzia Koudja, expert-consultant en armes légères et de petit calibre, et gouvernance sécuritaire, a fait savoir : " le premier engagement d'un Etat, c'est la désignation de l'autorité nationale et surtout les prises de contacts avec ceux qui sont en charge de la mise en œuvre du système et du contrôle des transferts internationaux ". Ajoutant qu'une liste de contrôle est faite par chaque Etat ainsi que l'établissement d'un système d'autorisation et de suivi pour les transferts en termes d'exportation, d'importation et de transit.

Ledit projet qui a débuté le 8 octobre ira jusqu'au 17 décembre 2021. Il se résume en d'autres activités à savoir : les rencontres de plaidoyer auprès des autorités gouvernementales et institutionnelles ; une communication digitale sur les réseaux sociaux.