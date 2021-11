Cote d'Ivoire: Ambassade de l'Inde - La communauté Hindoue a célébré la fête de la lumière

La communauté hindoue à Abidjan a célébré le 20 novembre à l'espace Latrille Évents de Cocody-les-deux-Plateaux, le Diwali Dhamaka, la fête de la lumière marquant le début du nouvel an hindoue.

À l'occasion, l'Ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire, Sailas Thangal, a indiqué que cette fête de réjouissance, constitue également pour ses compatriotes et lui-même, une opportunité de faire la promotion de la culture indienne.

Le chef de la mission diplomatique indienne en Côte d'Ivoire a aussi formulé des vœux de prospérité pour la Côte d'Ivoire où, a-t-il confié, la communauté indienne s'agrandit. "J'espère que cette fête de Diwali apportera encore plus de prospérité à chacun de nous ", a-t-il souhaité.

Comme le veut la tradition, c'est parés de leurs plus beaux habits traditionnels que les membres de la communauté indoue d'Abidjan ont effectué en grand nombre le déplacement. Les femmes vêtues de tenues traditionnelles appelées salwar-karmeez : la tunique longue (kameez) portée sur un pantalon (salwar), elles ont défilé sur le "T" aux côtés de leurs époux superbement habillés en kurta, longs ou courts, associés au pantalon traditionnel.

C'est dans une salle bruyante et pleine de lumière que les hindous ont festoyé avec faste et éclat. Des chorégraphies typiquement indoues ont donné un éclat particulier à la fête. Selon l'usage, des cadeaux ont été offerts aux invités et amis. Des plats indiens exclusivement ont été servis aux convives.

Invité à cette cérémonie, le Secrétaire général ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora, Daouda Diabaté, a salué l'excellente relation diplomatique qui existe entre la Côte d'Ivoire et l'Inde.

Cette réjouissance a également été rehaussée par la présence des Ambassadeurs du Maroc, de l'Angola et du Nigeria en Côte d'Ivoire

Le Diwali, notons-le est le plus grand évènement indien. À cette occasion, les maisons et les rues brillent de mille et une guirlandes colorées. Des lanternes sont suspendues en forme de lotus au-dessus des portes. Partout, des bougies sont posées, des cadeaux et friandises sont offerts, on porte de nouveaux vêtements, les façades des maisons sont repeintes, des feux d'artifice symbolisant la victoire du bien sur le mal sont organisés. C'est une fête également dédiée à Lakshmi, la déesse de la fortune.