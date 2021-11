Sénégal: Sokone - Une association met des vélos à la disposition des élèves

Sokone — Une association a remis une vingtaine de vélos à des élèves du collège d'enseignement moyen (CEM) Macodou-Ndiaye, de Sokone (centre), pour les aider à poursuivre leur scolarisation, a constaté l'APS, samedi.

Les véhicules ont été prêtés aux collégiens dans le cadre d'une initiative des membres bienfaiteurs de l'association, baptisée "Un élève, un vélo".

Selon ces derniers, les élèves qui ont reçu les vélos parcourent de longues distances pour aller à l'école.

"Le but du projet 'Un élève, un vélo" est de transformer la vie de ces filles et garçons qui parcourent 10, voire 15 kilomètres à pied et par jour, à la recherche du savoir", a dit le coordonnateur de l'initiative, Casimir Lankamana Coly.

Selon lui, l'un des bénéficiaires parcourait 14 kilomètres par jour, entre son lieu de résidence et son collège, ce qui ne l'a pas empêché d'obtenir, au cours d'une année scolaire, une moyenne de 18,21/20 au premier semestre et une autre de 18,50/20 au second semestre.

Cinquante autres vélos seront remis à des élèves du deuxième collège d'enseignement moyen de Sokone et au lycée Mamadou-Amadou-Dème, a promis M. Coly lors de la distribution des véhicules, au CEM Macodou-Ndiaye, en présence du ministre, secrétaire général du gouvernement, Abdou Latif Coulibaly, et de Diama Cissé, une adjointe du maire de Sokone.

Selon lui, des casques et des gilets seront mis à la disposition des élèves, qui recevront également une formation à la sécurité routière.

L'association va prendre en charge les frais de réparation des vélos en cas de panne, a assuré Casimir Lankamana Coly.