Ile Maurice: Covid-19 - Les remèdes de grand-mère reviennent en force

De plus en plus de Mauriciens sont touchés par le Covid-19. Eux ou leurs proches ont été infectés et ont dû se mettre en auto-isolement chez eux. Pour atténuer les symptômes, beaucoup font confiance aux suppléments alimentaires, tisanes de grands-mères, remèdes traditionnels et médicaments en vente libre.

En tête de liste, on retrouve le thé pur avec du gingembre, girofle ou poivre. Cette infusion, selon plusieurs internautes, "refer lekor", après les courbatures, la toux et les maux de gorge, qui sont les premiers signes de la maladie. Chacun ajoute son grain de sel à cette concoction, facile à préparer.

Megane Fabre, testée positive, s'était rendue à l'hôpital pour avoir des médicaments. Panadol et vitamine C lui furent prescrits mais elle les a refusés pour se traiter elle-même. "J'ai bu beaucoup d'infusions de citronnelle, citron, gingembre et miel. J'ai aussi mangé beaucoup de mandarines et d'oranges pour la vitamine C", a-t-elle confié à l'express. Parmi les médicaments, elle a pris des cachets de linhua. Non vaccinée, elle souligne avoir ressenti fièvre et courbatures avant d'être testée positive après quatre jours.

Même en étant vacciné, Kevin Gutty, critique culinaire et photographe, a commencé à avoir des symptômes grippaux. Il a pris des médicaments pour la grippe, soit Fervex, 4flu et Panadol, entre autres. Trois jours après avoir été testé positif, il rencontrait des difficultés à respirer. "J'ai mis du thermogène, ail, citronnelle et girofle dans de l'eau bouillante j'ai couvert ma tête avec une serviette pour faire des inhalations", confie-t-il. De plus, sa femme a fait bouillir du lait en y ajoutant du safran vert et du miel. "C'est après cela que je me suis senti mieux. Durant la période où j'étais malade, j'ai aussi pris de la vitamine C, D3 et du zinc", fait-il ressortir.

Toutefois, Kevin Gutty a un message pour ceux qui font de l'automédication : "Je vais aussi attirer l'attention du public que chaque personne a un système immunitaire différent. Ce virus agit différemment dans chaque personne; alors ne prenez pas de médicaments sans l'aval d'un médecin." Notre interlocuteur est vacciné depuis août et il est tombé malade en octobre.

Menthe poivrée

D'ailleurs, d'autres personnes témoignent que des remèdes traditionnels en sus des médicaments les ont aidés à surmonter les effets du Covid-19. Mélissa nous relate avoir pris soin de son mari, qui a eu le Covid. Selon elle, son époux doublement vacciné a pris du Fervex et du paracétamol trois fois par jour. Malgré cela, il a dû être hospitalisé un jour à cause de la présence de sang dans ses crachats. Selon l'internaute, côté remède traditionnel, l'huile essentielle de menthe poivrée soulage les migraines. Les cachets de Vitamine C, les effervescents et les compléments de zinc sont pris d'assaut pour booster le système immunitaire. Sans oublier la forte demande pour les agrumes, comme les oranges, mandarines, citrons et kiwis. Ils ont été achetés pour les avoir sous la main, si l'on est testé positif.

Bien qu'il n'y ait pas de feuille de route ou de remèdes recommandés pour traiter le Covid-19, les Mauriciens se tournent également vers des médicaments, tels que Linhua, un cachet à base de plantes pour traiter les symptômes. Des antiviraux, antiparasitaires et même un traitement anti monoclonal sont aussi évoqués, bien que Linhua et Fabiflu ont été validés par le ministère de la Santé.

Toutefois l'automédication pour traiter le Covid-19 est dangereuse, sans avis médical. Le Dr Sameer Edun tire la sonnette d'alarme contre la consommation excessive de tisanes et de vitamine C pour combattre le virus. Il dit noter une hausse de personnes qui ont des vomissements, des brûlures d'estomac et crachats de sang. Le médecin souligne de ne prendre que rarement ces remèdes et d'éviter une consommation abusive de tisanes.