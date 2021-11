Ile Maurice: La route meurtrière - Trois jeunes fauchés en une semaine

Darshini Behari a rendu l'âme le mardi 16 novembre, après cinq jours dans le coma aux soins intensifs de l'hôpital Jawaharlal Nehru, à Rose-Belle. L'autopsie a attribué son décès à de multiples blessures.

La jeune fille se trouvait sur la moto que pilotait son père Anand, 44 ans, lorsqu'ils ont été victimes d'un délit de fuite. L'accident a eu lieu le 11 novembre vers 20 h 30, sur la route Royale à de Souillac. Anand Behari était venu récupérer sa fille, qui travaillait depuis deux jours à la station-service d'Indian Oil de la localité. Ils ont été renversés par la voiture que conduisait Niven Naraen, 28 ans, un habitant de Souillac. Ce dernier a été arrêté le lendemain de l'accident.

Les proches de Darshini Behari la décrivent comme une battante qui voulait réussir dans la vie. C'est ainsi qu'après sa Form V, elle avait décidé d'aller travailler pour être indépendante. Mais le destin a brisé les rêves de cette jeune fille dynamique et passionnée de randonnée.

Aux petites heures de vendredi, Jean Christophe Manan a été retrouvé gisant inconscient à côté de sa motocyclette à la route Royale à Arsenal. Le jeune homme de 20 ans, cuisinier à l'hôtel Maritim, rentrait chez lui après le travail lorsque son deux-roues aurait dérapé selon la police. La moto de Jean Christophe Manan a terminé sa course contre un panneau de signalisation. Les secouristes mandés sur les lieux n'ont malheureusement pu que constater son décès.

À Tranquebar, où vivait la victime, c'est la consternation. La famille, qui a perdu un autre des leurs il y a trois ans, n'a pas encore fait son deuil et la voilà de nouveau frappée par le malheur. "Nous avons perdu ma mère. Voilà qu'à présent je perds mon frère. Il était trop jeune pour mourir et avait la vie devant lui", pleure sa sœur Marie-Christine.

Un roi parti trop tôt

Autre jour, autre drame. En fin d'après-midi, vendredi, Davin Asirigadu (photo) a trouvé la mort lorsque la moto qu'il pilotait est entrée en collision avec un camion à la hauteur de Valentina, Phoenix. Cet habitant de Britannia travaillait comme infirmier à la Cardiac Unit de l'hôpital Victoria à Candos. Passionné de culturisme, il avait été élu Mr South en 2015. Il avait aussi été élu roi d'été en 2014 lors de la compétition de l'Organisation Miss Roi Été, avec la collaboration du Regional Youth Council de Rivière-du-Rempart qui s'adresse à tous les jeunes de l'île, âgés de 15 à 26 ans.

Le concours avait pour but de mettre en avant la beauté intérieure, la simplicité et l'ouver- ture d'esprit des jeunes et de les encadrer afin de leur donner davantage confiance en eux et de développer leur personnalité. Davin Asirigadu est décrit comme un infirmier qui se donnait corps et âme à son travail. Membre du National Youth Council, il était très actif au sein de son village. Les proches de Davin Asirigadu pleurent la mort d'un héros parti trop tôt.

Depuis le début de l'année, 92 accidents ont été enregistrés et 95 personnes y ont laissé la vie. Parmi les victimes, figurent 19 piétons et 50 motocyclistes, qui sont les plus vulnérables.