Ile Maurice: Noël│Prix des jouets - Pas de cadeau pour le porte-monnaie

Nous sommes à presque un mois de Noël. Comment se passent les préparatifs pour la vente de jouets pour ce deuxième Noël sous l'ombre du Covid-19 ? Des commerçants font état de la situation.

Dans le contexte de la pandémie, les consommateurs ont du mal à joindre les deux bouts, même pour les commodités courantes en fin de mois. Comment sera donc l'achat de jouets cette année en cette période de crise sanitaire et financière, alors que les nouveaux jouets coûtent beaucoup plus cher ? C'est la question que se posent importateurs et distributeurs de jouets.

Du côté de Chong & Sons, on nous explique qu'ils ont passé leur commande entre mi-juin et mi-juillet et que les jouets sont déjà arrivés. Toutefois, "l'importation est moindre du fait qu'un gros poids nous pèse dessus, soit le coût du fret qui a été multiplié par six à sept fois (... ) Le prix dépend du volume occupé dans le conteneur. Ce qui fait que la hausse du prix ne peut pas être généralisée en termes de chiffres". Sans compter que la situation est incertaine. En outre, il y a de moins en moins de nouveautés, indique-t-on, car les gens ne veulent pas investir dans l'industrie des jouets.

Au niveau de King Jouet, on abonde dans le même sens. Il y a une hausse de prix en raison des coûts du fret et de l'appréciation des devises. Ses jouets viennent principalement de France. Ils ont, en effet, déjà reçu une partie des nouveautés. Le prochain conteneur devrait arriver dans deux semaines. Toutefois, des parents auraient déjà commencé les achats des jouets pour Noël. Sans compter qu'ils sont très sélectifs pour ces achats. Quant à Raj Appadu, président du front des petits commerçants, il relève qu'il y aura beaucoup d'anciens jouets sur le marché. Les commerçants n'ont pas de grandes commandes de nouveautés. Ce qui fait que les magasins vont sortir leur ancien stock.

En raison de la situation incertaine, les commerçants craignent d'investir dans davantage d'articles alors que le coût du fret est très cher. "La situation est difficile. Le pouvoir d'achat a connu une baisse. Le shopping se fera intelligemment. Je ne crois pas que les jouets seront autant vendus. Il est très difficile de dire qu'il y a une préparation pour Noël. Dans la capitale, il y a peu de mouvement au niveau des magasins. Je ne suis pas sûr que les gens soient nombreux à faire du shopping comme avant", soutient Raj Appadu.

Il est vrai que les consommateurs font de plus en plus attention à leurs dépenses, à l'instar d'Estelle Ravina, mère de deux enfants. Elle préfère acheter des cadeaux utiles pour ses enfants. Cette année, elle prévoit de leur offrir une tablette chacun, à la place de jouets que les enfants pourraient casser ou s'en lasser vite. Elle s'en est occupée très en avance, soit depuis début novembre, grâce aux facilités de paiement. Donc, en dépit des restrictions, ses enfants seront gâtés, relate-t-elle.