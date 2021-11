Afrique du Nord: Tata - Meeting à l'occasion du 65è anniversaire du lancement des opérations de l'Armée de libération dans le sud du Maroc

Tata — Le Haut Commissariat aux Anciens Résistants et Anciens Membres de l'Armée de Libération a organisé, dimanche à Tata, un meeting en commémoration du 65è anniversaire du lancement des opérations de l'armée de libération dans le sud du Royaume.

A cette occasion, le Haut Commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération M. El Mostapha El Ktiri a indiqué que la célébration de cet événement majeur est une occasion de se remémorer l'épopée héroïque des vaillants fils de la province de Tata, ainsi que les sacrifices qu'ils ont consenti pour la grandeur et la dignité de la Nation.

Par la même occasion, M. El Ktiri a salué les efforts inlassables de développement déployés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans ces régions du Royaume.

L'un des moments forts de ce meeting, a été l'hommage rendu à d'anciens résistants et membres de l'Armée de libération à Tata et leur proches, en guise de reconnaissance de leurs services loyaux et leurs actions héroïques en faveur de la Patrie.

De même, une aide financière a été octroyée aux enfants de la famille de la résistance pour les assister en matière de financement d'auto-projets ainsi qu'aux veuves de ces vaillants combattants.

Par ailleurs, une convention de partenariat a été signée entre la délégation provinciale du Haut Commissariat aux anciens résistants à Tata et l'association de recherche scientifique, de préservation et de valorisation du patrimoine à Tata, en vue d'enrichir la mémoire collective et historique dans la province.

A l'issue de ce meeting M. El Ktiri, ainsi que le gouverneur de la province de Tata, M. Salah- Eddine Amal, et la délégation les accompagnant, ont procédé à l'inauguration d'un nouvel espace dédié à la mémoire historique de la résistance et de la libération, afin consolider l'esprit de patriotisme chez les générations montantes.