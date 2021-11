Afrique: Infrastructures routières, sécurité publique au Sénégal - Un protocole d'accord signé avec les USA d'un montant d'un milliard de dollars

Les Etats-Unis vont renforcer leur coopération avec le Sénégal. C'est l'une des principales retombées de la visite au Sénégal du secrétaire d'Etat américain.

A cet effet, un financement de près de 1 milliard de dollars Us, soit près de 581 milliards de FCfa sera octroyé par les Etats-Unis à l'Etat du Sénégal pour la réalisation de quatre projets. Il s'agit de projets dans les infrastructures routières, la sécurité publique. Sur la base du protocole d'accord, les Etats-Unis vont contribuer au financement des ponts de Tobor et Ziguinchor et de l'autoroute qui va relier Dakar à Saint-Louis.

Lors d'une conférence de presse conjointe avec Aïssata Tall Sall, la relation entre les deux pays a été magnifiée. " Au Sénégal, nous avons une diplomatie de souveraineté. Nous n'excluons personne. Mais nous avons des partenaires historiques. On ne va pas jeter les anciens pour les nouveaux. On fait avec tout le monde, chacun avec ses intérêts ", a déclaré Mme Sall. Selon elle, il faut faire de sorte que l'opportunité ne soit pas un danger et qu'elle profite à tout le monde. Anthony Blinken a terminé au Sénégal, une tournée africaine qui l'a conduit successivement au Kenya et au Nigéria.