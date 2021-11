Cote d'Ivoire: Tournoi en hommage à Sidy Diallo - Un bel exemple d'union au stade de l'Université

Ils étaient tous là ce samedi 20 novembre 2021 au stade de l'université Félix Houphouët-Boigny, à Cocody. Dirigeants de club, entraîneurs, joueurs en activité, anciens joueurs et internationaux de toutes les générations et les supporters... Ils ont fait corps avec la famille du défunt président de la Fédération ivoirienne de football (Fif) Augustin Sidy Diallo, fauché le 21 novembre de l'année dernière par la Covid-19. Regroupés en quatre équipes, ils ont tenu à rendre hommage à l'illustre disparu. Un homme attachant, adorable, qui avait une forte affinité avec ses collaborateurs et tous ceux qui gravitent autour du football ivoirien.

Sur le terrain, l'on a enregistré quatre équipes : La Team Augustin Sidy Diallo, la presse sportive, les anciens internationaux ivoiriens et les anciens footballeurs de la commune de Yopougon. Plus de 40 années d'histoire du football ivoirien résumées sur la pelouse de l'université. Bohé Norbert, Monguéhi Guéhi, Youssouf Falikou Fofana, Abdoulaye Traoré, Cyril Domoraud, Didier Drogba, Chico, Eboué, Zézoto, tous ont rechaussé leurs crampons pour Sidy Diallo.

La formation des anciens internationaux, au bout d'un match plein de suspense, l'a emporté aux tirs aux buts, grâce à Didier Drogba, face aux anciens de Yopougon qui n'ont pas démérité. La formation de la presse sportive a terminé troisième du tournoi, suite à sa victoire (2-1) sur la Team Sidy Diailo, conduite par les enfants du défunt, Abdoulaye et Yacine Diallo. " Mais personne n'a gagné; au contraire, c'est Sidy Diallo qui gagne ", a déclaré le président Sory Diabaté, l'autre cheville ouvrière de cette première édition du tournoi, qui a eu le mérite de rassembler toute la famille du football.

"Sidy Diallo, au-delà de tout, était mon frère... il était donc de mon devoir d'être là en ce jour spécial pour honorer sa mémoire ", a indiqué à son arrivée sur les lieux, Idriss Diallo.

Il n'y avait que des dirigeants sportifs ou joueurs de football et journalistes de sport ; il y avait surtout plusieurs autorités dont le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarrassouba, Raymonde Goudou et Adama Bictogo, très proches de la famille, ainsi que le maire de Cocody, Jean Marc Yacé.

Outre la volonté de rendre hommage au défunt président, le tournoi Sidy Diallo s'inscrit surtout dans la droite ligne des actions de paix, d'union et de réconciliation qu'il avait entamées avant sa mort.