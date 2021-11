Maroc: Marrakech - La MGPAP engagée en faveur de la mise en œuvre du chantier Royal de généralisation de la protection sociale (AG)

Marrakech — La Mutuelle Générale du Personnel des Administrations Publiques (MGPAP) a réitéré, samedi à Marrakech, son engagement inconditionnel en faveur de "la mise en œuvre du chantier Royal sociétal de grande envergure relatif à la généralisation de la protection sociale et de la couverture médicale".

Dans un communiqué final ayant sanctionné les travaux de la 73e Assemblée Générale Ordinaire de cette instance, la MGPAP, a fait part de "la mobilisation de l'ensemble des moyens humains, matériels et logistiques nécessaires afin de mettre en œuvre le chantier Royal sociétal de grande envergure relatif à la généralisation de la protection sociale et de la couverture médicale".

Lors de cette rencontre, tenue en présence du Président du Conseil d'administration de la MGPAP, My Brahim El Othmani, sous le thème "75 ans de mutualité à l'horizon de la généralisation de la protection sociale et de la couverture médicale", il a été procédé à l'approbation, à l'unanimité, des rapports moral et financier au titre de l'exercice 2019, et l'introduction de quelques amendements fondamentaux à l'arsenal juridique de la MGPAP, à travers l'adoption de son règlement intérieur dans le cadre de la consécration des fondements de la bonne gouvernance, et l'organisation des rôles et des missions des organes de la MGPAP".

L'Assemblée Générale a également approuvé un projet d'amendement au règlement fixant les modalités de constitution et de fonctionnement de la Caisse Complémentaire aux Décès (CCD) pour l'adapter aux résultats de l'étude actuarielle de ladite Caisse, "afin de préserver la durabilité de ses services en contrepartie de la majoration des allocations de retraite et de décès au profit des adhérents et des ayants droit", ainsi que la modification de certains articles du statut de la MGPAP afin d'adopter la gouvernance démocratique dans la rotation de la présidence, et ouvrir la voie aux jeunes compétences pour assurer la gestion de la MGPAP.

Les participants ont également approuvé la mise en œuvre des objectifs énoncés dans le plan stratégique quinquennal relatif à la réhabilitation de la MGPAP (2021-2025), et la poursuite des efforts visant la promotion de la politique de proximité et de régionalisation avancée, en tant que "fondements réalistes et efficaces pour parvenir à la justice sociale et territoriale".

Ils ont également approuvé d'autres points inscrits à l'ordre du jour, liés principalement à l'activation de la nouvelle structuration régionale de la MGPAP, la fixation d'un calendrier pour la mise en place des bureaux régionaux pour associer les élus à la gestion de la mutualité "au service des adhérents et ayants droit", l'accélération de la réhabilitation de tous les bâtiments et unités administratives, sociales et sanitaires affiliés à la MGPAP, la location des sièges pour accueillir des kiosques de proximité, l'augmentation du nombre des délégations régionales et leur extension à l'ensemble du territoire national, en plus de la promotion de l'équité d'accès aux services de la MGPAP avec le même niveau de qualité et les mêmes conditions d'accueil.

Ils se sont, par ailleurs, félicités de l'inauguration du "Centre Amal", du siège de l'annexe administrative à Rabat, de la direction régionale de Souss-Massa à Agadir, et de l'Agence des services de proximité à Mohammedia.

L'Assemblée Générale a également appelé à mettre en place un mécanisme stratégique national pour la gestion du processus de traitement et de règlement des dossiers médicaux des adhérents, avec l'implication des autorités dans la réalisation des objectifs fixés à cet égard, tout en augmentant la capacité des centres d'archivage et de documentation, "afin d'accompagner l'augmentation constante du nombre de dossiers administratifs et médicaux".

L'Assemblée générale, qui s'est tenue conformément à l'article 16 du statut de la MGPAP, a renouvelé son soutien aux initiatives entreprises par le Conseil d'administration, afin de mettre en œuvre les objectifs du plan stratégique quinquennal 2021-2025.