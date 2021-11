Cote d'Ivoire: Region du Guemon - Alassane Ouattara offre deux ambulances à Diourouzon-Tchemesson et Nidrou

Les populations de la sous-préfecture de Guehiebly, dans le département de Duékoué et de la sous-préfecture de Nidrou, dans celui de Kouibly, étaient en liesse les 21 et 22 novembre. Et pour cause, le Président de la République, Alassane Ouattara, leur a fait don de deux ambulances.

C'est le secrétaire d'État auprès du ministre des Transports, chargé des Affaires maritimes, par ailleurs président du conseil régional du Guémon, Dr Serey Doh Célestin, qui a officiellement remis les clés des deux ambulances aux sous-préfets des deux localités, Koné Karamoko et Kouhou Gerald. Il a précisé que les ambulances ont été obtenues grâce au soutien du Chef de l'État, dans le cadre du Programme social du gouvernement.

"Je voudrais remercier le Président de la République pour toutes ses actions de développement en faveur des populations du Guémon. L'arrivée de ces ambulances dans les dispensaires de Diourouzon-Tchemesson et Nidrou traduit son intérêt pour notre région. Elles faciliteront l'évacuation des malades vers les infrastructures sanitaires disposant de plateaux techniques plus fournis, en cas de nécessité. On ne peut donc que s'en réjouir", a-t-il indiqué. Soulignant que la santé n'a pas de prix, il a exhorté les populations à faire confiance au Chef de l'État qui est un homme de parole.

Bly Djié Ernest et Yoro Glazaï Philippe, respectivement chefs du village de Diourouzon-Tchemesson et Nidrou, se sont félicités des avantages que va offrir l'ambulance.

" Les femmes enceintes ne seront plus transportées à Duékoué ou à Man sur des engins à deux roues ", ont confié les deux garants des us et coutumes. Ils ont rendu hommage au Président Alassane Ouattara pour son soutien en faveur de la région du Guémon.

Serey Doh Célestin a offert 8 motos et deux broyeurs respectivement à la chefferie traditionnelle et aux femmes des deux sous-préfectures.