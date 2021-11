Cote d'Ivoire: Salon international de l'amour, de la séduction et du bien-être - La 4e édition s'annonce encore plus féerique et glamour

Coach love, Carine Nouho a la réputation d'enseigner les bons codes en matière d'amour. Son activité l'a menée depuis hors du pays, à maintes reprises où elle est allée enseigner les vertus de l'amour au Sénégal, au Burkina, au Bénin, ainsi qu'en France.

Pour partager son expertise avec le plus grand nombre, elle a initié en 2016 un grand rendez-vous de l'amour qu'elle a conceptualisé en un Salon baptisé "Salon international de l'amour, séduction et du bien-être" (Siasbe).

Après trois éditions, le restaurant le Happy Hours, au Plateau, a servi de cadre, le 18 novembre, au lancement de la 4e édition qui porte sur le thème : " Communication et cohésion de la famille ".

Elle est prévue du 1er au 05 février prochain, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, à Cocody. " Par le biais de ce salon, j'apporte ma pierre à l'édifice de l'amour, l'amour de soi, de l'autre, de ce qui nous entoure pour enfin prendre plaisir d'être dans le présent, bien le vivre car le futur appartient à notre divinité ", a expliqué Carine Nouho.

Définissant sa fonction de coach, elle indiquera que le coach est celui qui accompagne dans les choix, les décisions. " C'est lui qui va vous motiver et surfer par expérience sur certaines sensibilités afin d'apporter le déclic et la prise de conscience nécessaire dans l'atteinte de vos objectifs. La positivité et le changement est le cheval de bataille du coach ", a-t-elle résumé.

Au-delà de la conception sentimentale de l'amour, le Siasbe, selon l'initiatrice, se veut aussi un rendez-vous des accessoires et artifices coquins (jouets et gadgets d'amour, produits aphrodisiaques, lingerie sexy etc.) qui concourent à l'harmonie du couple. Ainsi, l'occasion sera donnée à tous ceux qui concourent au bien-être et à la séduction de se faire connaitre et surtout promouvoir les métiers liés à l'amour, notamment les psychologues, les gynécologues, les thérapeutes, les kinésithérapeutes, la naturothérapeutes etc.

Le volet scientifique de l'édition 2022 du Siasbe, lui, s'articulera autour de quatre sous thèmes que sont : " Comment le téléphone peut-être un outil d'entretien, de soutien et de discorde dans les couples ", " La gestion utile du téléphone ", " Comment gérer la communication en général, en famille, dans le couple, en entreprise " et enfin, " Comment parler sexualité ".