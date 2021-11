Cote d'Ivoire: Mairie d'Abobo - Les budgets primitif et triennal (2022-2024) adoptés

Ce sont 9 points qui ont été examinés pour accélérer le développement de la commune d'Abobo.Le conseil a adopté le budget primitif 2022 et celui triennal 2022-2023-2024.

Le budget primitif de la commune d'Abobo, au titre de l'exercice 2022, s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 3.847.324.000 francs, dont 3.173.298.000 francs en fonctionnement et 674.026.000 francs en investissement. Quant au budget triennal, il est estimé à 4.992.000.000 francs et est divisé entre les actions et les opérations de la mairie. Il compte 20 actions pour un coût de 2.676.000.000 francs et 27 opérations d'un montant de 2.316.000.000 francs.

Prenant la parole, la député-maire , Kandia Kamissoko Camara a traduit toute sa reconnaissance aux conseillers municipaux pour avoir adopté ces budgets. " Je me réjouis du fait que le budget soit accentué beaucoup plus sur les projets des jeunes, des femmes, d'éducation, de santé, d'activités socio-culturelles et sportives. Merci d'avoir pris en compte la prise en charge de 40.000 élèves dans la commune, merci aux conseillers et à la population pour le recrutement des 300 jeunes pour la police municipale, pour l'embauche des travailleurs sous contrat depuis des décennies. Merci au président de la République pour le Puca ( Ndrl : Programme d'urgence pour la commune d'Abobo), mais malgré cela, on a encore besoin de ressources. C'est en cela que je vous remercie pour l'accord trouvé avec le groupe Djogana, pour le recouvrement électronique des taxes de la mairie ", a dit la maire.

40 conseillers sur 48 ont pris part à cette session.