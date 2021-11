Sénégal: "Il est temps que l'on trouve un remplaçant à El hadji Amadou Dia Ba", Macky Sall, président de la République

Macky Sall a déclaré qu'il était temps pour le sport sénégalais d'avoir un remplaçant à El Hadji Amadou Dia Bâ, seul sénégalais médaillé d'argent aux Jeux olympiques de Séoul en 1988. Le Chef de l'Etat a lancé cet appel lors de la remise du torche olympique reçue des mains de Mamadou Diagna Ndiaye, président du CNOSS et membre du CIO.

"Je remercie l'ensemble des hauts responsables dont Ibrahima Wade qui l'accompagne merveilleusement, El Hadji Amadou Dia Ba qui a été notre seul médaillé d'argent olympique. Il est temps que l'on trouve un remplaçant à Dia Ba. J'espère que nous pourrons avoir une médaille d'or aux "Paris2024" ou "Dakar2026", a-t-il lancé avant de rappeler son engagement pour doter des sportifs sénégalais d'infrastructures de haut niveau.

"Je continuerai à travailler d'arrache-pied pour doter la jeunesse et les sportifs sénégalais des infrastructures qui sont au niveau mondial. De sorte que vous n'aurez plus besoin de s'entrainer dans d'autres environnements. Vous aurez tout sur place", indique Macky Sall. A ce titre, il soutient qu'avec le stade olympique qui sera inauguré au mois de février 2022, le Sénégal se dotera du " stade le plus beau d'Afrique"

"Le stade olympique à Diamniadio, le stade le plus beau d'Afrique"

"Nous allons obtenir dans deux mois notre premier stade olympique à Diamniadio. Il sera le stade le plus beau d'Afrique. On pourra le dire sans se tromper. Il permettra d'avoir, à côté, une annexe qui aura une piste d'athlétisme mais également d'autres terrains d'entrainement. A côté de Dakar-Arena, nous aurons un complexe sportif pour tous les sports collectifs et cela est dédié à la jeunesse".