Guinée: Festival culturel du Fouta Djallon pour "Magnifier l'excellence et valoriser le pulaaku" (Communiqué)

Le Musée du Fouta, toujours en plein dans les stratégies de sauvegarde de notre patrimoine culturel, organise le festival culturel du Fouta Djallon dans sa 6ème édition dont le thème est : " Magnifier l'excellence et valoriser le pulaaku ". Cet événement se tiendra dans la ville de Labé les 18 et 19 décembre 2021.

Ce festival culturel vise à faire connaitre l'expérience et l'initiative mise en œuvre par le Musée du Fouta Djallon pour promouvoir le patrimoine culturel du Fouta. Il offrira aussi aux participants un espace d'échanges et de propositions d'autres stratégies et démarches pour préserver le Pulaaku et conscientiser sur les risques et menaces qu'il encourt.

Au cours de cette rencontre, des sous thèmes comme: le pulaaku en question face à la diaspora et à la migration - langue pular, apprentissage, enseignement, expression littéraire et écrite - des savoir-faire traditionnels et leur préservation, seront abordés.

Durant ces deux jours, plusieurs activités seront organisées. Il y aura des expositions ventes d'objets d'art, des excursions aux sites touristiques, des visites guidées au Musée du Fouta.

L'événement sera ponctué par une série de concours : Meilleur cordonnier, meilleur tisserand, meilleur conteur, meilleur jubaadé, meilleur puuto, meilleurs beɗi (plateaux en vannerie), meilleur poète en pular, meilleur locuteur en pular.