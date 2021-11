Congo-Kinshasa: Journées portes ouvertes/SANRU asbl - Les responsables des stands, partenaires et visiteurs tous satisfaits du déroulement des activités

C'était un pari gagné pour SANRU asbl qui a réussi à organiser parfaitement, du vendredi 12 au samedi 13 novembre 2021, les deux journées portes ouvertes pour célébrer avec faste, en présence de ses différents partenaires, son 10ème anniversaire en tant qu'Asbl.

Les activités ont eu lieu en son siège national sis au numéro 149 A/B boulevard du 30 juin, Kinshasa Gombe, référence immeuble Interpol. Au cours de ces deux journées portes-ouvertes, les différents visiteurs et partenaires du SANRU asbl ont été très satisfaits de cette initiative qui a permis aux congolais de connaitre le modus operandi de ce grand partenaire du Gouvernement congolais ainsi que de son apport en République démocratique du Congo dans le domaine de la santé.

A cette occasion, SANRU asbl a présenté à ses différents partenaires et la population, ses défis et réalisations dans la mise en œuvre de ses projets qui constituent un atout majeur pour le système de soins de santé en RDC. Lors de la deuxième et dernière journée, le Ministre de la Santé, Dr Mbungani, bravant la pluie, a été impressionné par l'organisation et n'a pas manqué de féliciter le partenaire de son ministère qu'est SANRU asbl.

SANRU ASBL a présenté une exposition des produits SANRU asbl à travers ses différents projets, une présentation des réalisations des différents partenaires pour SANRU durant ces années et, enfin, une conférence de presse a été organisée pour révéler ses réalisations depuis sa création et les perspectives d'avenir. C'était également l'occasion pour Sanru asbl de sensibiliser la population à se faire vacciner contre la COVID-19. A la grande surprise générale, pour ces deux journées, 140 personnes se sont fait vacciner.

Le Directeur Technique de cette organisation a rassuré à l'opinion nationale, qu'à travers cette célébration, SANRU asbl attend résoudre les problèmes de santé dans le renforcement des systèmes de santé en RDC. "Ce que la population peut retenir est que nous sommes là pour accompagner la population. C'est pourquoi, notre travail se focalise beaucoup plus au niveau communautaire, nous travaillons avec les communautés parce que nous pensons que pour changer les tendances il faut travailler avec la communauté, il faut que cette dernière soit au même moment, acteur et bénéficiaire de tout ce que nous faisons. Le message ce serait de dire à la population que nous sommes ensembles, nous continuons à les appuyer et nous voulons travailler mains dans les mains pour qu'on puisse réduire tant soit peu les problèmes de fardeau de la mortalité et de morbidité en RDC", a déclaré Docteur Albert Kalonji, Directeur Technique Sanru asbl.