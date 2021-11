Congo-Kinshasa: Favoriser la production agricole et l'amélioration de la connectivité physique - Commerce Extérieur - Jean-Lucien Bussa séduit AfreximBank et ramène 500 millions USD

Très engagé dans le processus de développement du commerce en République Démocratique du Congo, Jean-Lucien Bussa Tongba, Ministre du Commerce Extérieur, a pris part à la rencontre de la deuxième édition de la Foire Commerciale intra-Africaine qui s'est déroulée le week-end dernier à Durban, en Afrique du Sud.

Initiée par la banque "AfreximBank" en collaboration avec l'Union Africaine, le Ministre du Commerce Extérieur a pu obtenir, au fil des techniques de persuasion efficaces, une enveloppe de 500 millions de dollars américains auprès de la banque AfreximBank qui seront orientés vers le développement du commerce en mettant un accent particulier en faveur de la production agricole et de l'amélioration de la connectivité physique notamment, dans la construction des routes prioritaires et chemins de fer.

En effet, rapporte la Cellule de Communication du Ministère, il s'agit d'un engagement de la banque AfreximBank en faveur de la République Démocratique du Congo qui nécessitera de la part du Gouvernement congolais, la soumission des projets banquables ainsi que des études à financer par cette banque sur ce montant dans le but de permettre à son Conseil d'Administration de libérer d'une façon progressive le financement ci-haut proposé.

Par ailleurs, notons que cette manifestation se veut un cadre d'échange d'informations commerciales et d'investissements sur les différents marchés et constitue une opportunité pour tous les pays membres de présenter leurs produits pour lesquels ils ont des avantages comparatifs.

Quid d'AfreximBank

Des opérations qui résultent de la ratification, le 21 mars 2018 à Kigali par la RDC de l'accord sur la Zone de Libre Echange Continentale Africaine (ZLECAF). La Banque AfreximBank a été créée à Abuja, au Nigéria, en octobre 1993 par des gouvernements africains, des investisseurs privés et institutionnels africains, des institutions financières non africaines et des investisseurs privés dans le but de financer, promouvoir et développer les échanges intra-africains et extra-africains.

Son siège situé au Caire, la capitale de la République arabe d'Egypte, a commencé ses activités le 30 septembre 1994 à la suite de la signature d'un accord de siège avec le gouvernement du pays hôte en août 1994. Elle a des succursales à Harare, Abuja et Abidjan. Et ouvrira bientôt une succursale en Afrique de l'Est.