Congo-Kinshasa: Atou Matubuana - Auteur ou victime de l'érosion des valeurs morales Kongo ?

En incertitude politique et morale depuis des temps, la province du Kongo central vit l'une de ses époques les plus opaques, et semble avoir trouvé son démon, mais est-ce le vrai ?

Longtemps facteur de l'unité communautaire, les valeurs morales Kongo se noient. Son unité fondée sur la formule sainte " MAKUKU MATATU MALAMBA KONGO ", mise à l'agonie par ses propres fils, caractérisée par une absence de leadership et par un effondrement de valeurs qui, depuis ses ancêtres, lui étaient chères telles que la solidarité, la justice sociale, le bien commun et l'inclusion.

Considérant sa gravité substantielle, remédier à la crise qui prévaut actuellement au Kongo central requiert d'en assortir les causes objectivement réelles. Très souvent présenté en tête d'affiche, Atou Matubuana est le personnage principal dans une saga à laquelle chaque acteur devrait reconnaître son rôle et porter sa responsabilité.

En effet, en dépit de ses imperfections, Matubuana n'est pas l'ange noir de la province du Kongo central comme d'aucuns le pensent, mais plutôt le fruit d'un système communautaire essoufflé. De la destruction au déshonneur de la province, on les lui accorde, mais à quel prix ? Et quelle en serait la part de ba MBUTA et des autres ?

Traditionnellement réputés grands sages, égéries et tutélaires des générations et des valeurs communautaires Kongo, les ba MBUTA semblent faillir à leurs missions, car, se baignant dans un même océan que ses ba n'leke, ils trouvent dans chaque faux pas de ceux-ci une opportunité de les noyer, et ce, pour des intérêts souvent aux antipodes et survolant les confins communautaires.

Ainsi, il apert ci-cas d'accorder que les ba Mbuta n'ont pas réussi à raccommoder une communauté Kongo en débandade depuis plus d'une décennie ; à l'instar de ses prédécesseurs, les ba Mbuta n'ont aidé Atou Matubuana à transcender ses défauts tant politiques qu'humains; les ba Mbuta n'ont pas réussi à anticiper un antagonisme interpersonnel (Affaires Mimi Muyita) qui, peu après, devînt une crise communautaire implacable, encore, ils ne savent l'endiguer, jusqu'ici, en tout cas. De ce fait, qu'ils puissent trouver dans cette crise leur prix à payer. Pensé et voulu pour paraphraser Jean Dutourd qui eut écrit qu' " un père a volontiers tendance à penser que ses enfants sont des aveugles et qu'il est chargé de leur faire traverser la vie comme une rue pleine d'autos, en les tenant par la main ".

Que faire face à une telle tragédie qui sonne comme un testament pour les générations futures ? Plusieurs dénouements s'imposent.

La communauté Kongo actuelle est incapable de faire naître la confiance et donner une perspective d'espoir, et c'est cette carence totale d'espérance en un avenir meilleur qui fait naître les suspicions, les inquiétudes et les peurs. D'où, il est urgent de réinventer un nouvel appareil communautaire, avec un renouvellement des acteurs, qui puisse exposer le moins au conflit de génération. Cela ne vise aucunement une épuration générationnelle, loin s'en faut, mais plutôt un changement de paradigme qui se veut salutaire pour l'avenir de la communauté Kongo.

S'agissant de la jeunesse, les jeunes Ne-Kongo souffrent d'un profond déficit d'image, une jeunesse en ralentissement des vocations, il y a urgence de se reprogrammer. La jeunesse Kongo, à l'image de la jeunesse congolaise en général, se propose en marchandise la plus moins chère sur le marché des générations. Certains jeunes se disent engagés, mais très souvent au service des individus. Ils devraient donc penser à s'engager autrement, dans un engagement civique et politique pour la jeunesse, pour l'avenir de la communauté. Les jeunes Ne-Kongo se doivent de trouver dans l'œuvre des générations précédentes, dans ses succès et ses échecs, un repère pour gérer le présent et porter la responsabilité de sa destinée.

Il semble donc évident que la responsabilité est collective dans ce marasme communautaire, car tout le monde s'y retrouve, et le reconnaître serait un pas important vers sa résolution. Ainsi est dit, " Nti wabwisa bantu nkama, bantu nkama mpe bavumbula wo ".

Il nous faut une communauté Kongo à la hauteur de son histoire, une communauté qui sait ce qu'elle vaut et cela appelle à une prise de conscience collective ; prendre conscience que cette crise est tissée d'une aiguille extrinsèque, et cela nous impose à être solidaire, car dit-on, " le Kongo Central est d'une telle taille que ses ennemis ont horreur de le regarder debout, ils s'assurent de le maintenir à genoux ".

Que vive la réconciliation communautaire Kongo ; Que vive le Kongo Central !

#Djessy_Kinzonzi, fils Kongo, citoyen de la République et intellectuel qui refuse de renvoyer sa pensée en retraite anticipée