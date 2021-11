Cameroun: Lions indomptables - Antonio Conceiçao chez le Minesup

Le ministre des Sports et de l'Education physique a reçu en audience les membres du staff technique afin de leur présenter les encouragements du chef de l'Etat.

Le staff des Lions indomptables, sous la houlette du sélectionneur national, Antonio Conceiçao, a été reçu en audience vendredi dernier par le ministre des Sports et de l'Education physique, Narcisse Mouelle Kombi. " Il était question, sur très hautes instructions du président de la République, de transmettre à l'ensemble de la sélection nationale fanion ses félicitations suite à leur exploit victorieux face à la Côte d'Ivoire, le 16 novembre dernier, à Japoma. Cette victoire ouvre des promesses et perspectives heureuses pour la qualification au dernier tour du Mondial au Qatar avant la Coupe d'Afrique des nations ", a déclaré Narcisse Mouelle Kombi.

D'ici les barrages en mars, il y a la CAN que le Cameroun accueille dès le 9 janvier 2022. " Le président de la République leur a également transmis cette exhortation en termes d'encouragement à s'améliorer toujours davantage, à consolider de manière forte leur Fighting Spirit et à faire en sorte que souffle toujours puissamment l'esprit conquérant, victorieux dans la tanière ", a poursuivi le ministre des Sports.

Pour sa part, Antonio Conceiçao, accompagné par ses adjoints, les ancienne gloires François Omam Biyick et Jacques Songo'o, a reconnu que : " On n'a encore rien gagné. Mais, on a gagné une équipe, un groupe d'hommes. Et ça, c'est le plus important. Il y a des signes qui montrent qu'on doit toujours être positifs. On a l'impression que le vent a enfin tourné en notre faveur ". C'est en principe le 27 décembre prochain que les Lions indomptables entrent en stage pour préparer leur participation à la CAN. Au menu, deux matches amicaux sont prévus. L'identité des adversaires n'est pas encore connue.

Le sélectionneur national envisage désormais de créer un esprit de compétitivité entre les joueurs pour que chacun puisse donner le meilleur de lui-même. Plusieurs joueurs sont en observation dans le but de renforcer le groupe. Les latéraux Sacha Boey et Enzo Ebossé ont donné leur accord afin de défendre le vert-rouge-jaune. Au cours de cette audience également, Antonio Conceiçao a présenté au ministre les rapports des matches Malawi-Cameroun, Cameroun-Côte d'Ivoire, celui du stage des binationaux et son plan de prospection des nouveaux joueurs.