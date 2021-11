Cameroun: Nord-Ouest et Sud-Ouest - Du réconfort pour les déplacés internes

Vendredi dernier, le ministre de l'Administration territoriale, Atanga Nji Paul, a réceptionné, à Douala, un don de 100 tonnes de riz remis par l'entreprise Viettel, au profit des victimes de la crise dans ces deux régions.

Une réponse positive de plus à l'appel à la solidarité lancée par le président Paul Biya, en vue d'assister les populations victimes des atrocités perpétrées par des bandes armées au Nord-Ouest et au Sud-Ouest. Celles-ci recevront bientôt un don de 100 tonnes de riz remis par l'entreprise vietnamienne de télécommunications Viettel, officiant au Cameroun sous la marque Nexttel. Le ministre de l'Administration territoriale (Minat), Atanga Nji Paul, est allé réceptionné cet important don à la base du Génie militaire, dans la ville de Douala, vendredi, 19 novembre dernier.

" Viettel international a déposé une demande pour apporter sa contribution et son assistance aux victimes de la crise socio-politique dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest et le chef de l'Etat a marqué son haut accord ", explique-t-il. Tout en remerciant le donateur, représenté par son directeur Afrique de l'Ouest et du Centre, le Minat a profité de l'occasion pour saluer toutes les entités qui accompagnent le Cameroun dans le cadre de l'appui aux déplacés internes dans ces deux régions.

Atanga Nji Paul a ensuite rassurer sur le fait que les destinataires du don le recevront bel et bien. Une assistance qui arrive à point nommé, c'est-à-dire à quelques semaines seulement des fêtes de fin d'année. Cet effort supplémentaire vient, par ailleurs, s'ajouter aux initiatives déjà entreprises en interne. Notamment le plan d'assistance humanitaire d'urgence institué par le président de la République, et au travers duquel les Camerounais ont démontré leur générosité, et divers partenaires leur soutien.

Pour le gouverneur du Nord-Ouest, Adolphe Lele Lafrique, " ces dons vont contribuer à améliorer les conditions de vie des populations. Nous allons remettre cette assistance aux autorités administratives locales qui auront la lourde responsabilité de faire en sorte qu'elle parvienne aux populations cibles ". Puisque ce n'est pas la première fois qu'une telle opération se fera, les gouverneurs comptent s'appuyer sur un système déjà bien huilé pour atteindre cet objectif. " Nous avons déjà les statistiques de nos déplacés internes. Nous connaissons tous les relais. Les préfets et les sous-préfets ont une organisation mise en place avec les personnes ressources qui nous accompagnent ", a rassuré Bernard Okalia Bilaï, gouverneur du Sud-Ouest.

Les 100 tonnes de riz seront partagées équitablement entre le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, avant d'être acheminés. Du reste, a révélé Atanga Nji Paul, la distribution de l'aide présidentielle dans le cadre du plan d'assistance humanitaire d'urgence sera bientôt relancée.