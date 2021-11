Cameroun: Développement technologique - Un cylindre moteur Made in Cameroon

Les spécificités de l'invention du Camerounais Edouard Manga présentées hier à Yaoundé.

C'est une grande première pour le secteur technologique et précisément, celui de l'automobile. Domaine où le Cameroun tarde à décoller véritablement, malgré les avantages et facilités accordés par l'Etat aux porteurs de projets. Le cylindre moteur, conçu par Edouard Manga et ayant obtenu un modèle d'utilité de l'Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle (Ompi) a été dévoilé hier au grand public. " J'ai voulu faire mieux car je trouve que la partie supérieure du moteur est trop encombrée.

En dessous par exemple, il n'y a que le vilebrequin, une bielle et un piston mais le reste est très encombré. Je change donc cette partie supérieure en la débarrassant de cet arsenal et en montant une pièce unique qui est plutôt un cylindre ", explique Edouard Manga. Innovation fortement saluée par les autorités administratives et autres concessionnaires automobiles venus la découvrir cette innovation.

" C'est le moteur de votre automobile à qui j'apporte quelques modifications, notamment le volet appelé distribution ", a lancé Edouard Manga. D'après ce mécanicien automobile en service depuis 47 ans, c'est la partie supérieure du moteur qui a suscité son intérêt. " J'ai soustrait de cette partie, pour un moteur de quatre cylindres, une soixantaine de pièces pour un six cylindres, une centaine et sur chaque ligne, j'installe une seule pièce qui fait le travail mieux que les 60 ", a-t-il expliqué.

Le cylindre moteur est plus puissant et brûlera moins d'hydrocarbure en même temps qu'il polluera moins l'environnement. Il peut être utilisé pour les voitures, les trains, les navires et autres engins qui utilisent des moteurs thermiques à combustion. Avec son invention, ce spécialiste des engins au sol et des avions ayant œuvré à la Camair et à la présidence de la République, veut révolutionner la mécanique auto et sortir du moteur à soupape utilisé par les constructeurs et les firmes internationales depuis plusieurs siècles.

Ce travail qui a démarré vers 2008, bénéfice aujourd'hui d'un modèle d'utilité de l'Ompi. Protégée, l'inventeur peut donc sortir des cahiers pour être matérialisé et proposé sur le marché de la construction automobile. Ayant obtenu l'industrialisation à l'international, Edouard Manga rassure que son invention restera une propriété de droit camerounais. Il faut d'ores et déjà que le prototype soit fabriqué, testé et définitivement mis à la disposition des industries. Pour cette étape, l'inventeur dit avoir besoin du soutien multiforme de l'Etat qui permettra une production à haute échelle et une entrée des royalties dans le pays.