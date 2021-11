Cameroun: Industries extractives - Plus de 900 milliards générés en 2019

Ce montant, en hausse de 200 milliards par rapport à l'année d'avant, a été dévoilé dans le nouveau rapport présenté vendredi 19 novembre à Yaoundé en présence du ministre des Mines.

Attendu au plus tard le 31 décembre 2021, c'est bien plus tôt, ce vendredi 19 novembre, que le rapport de l'Initiative pour la transparence dans les Industries extractives (Itie) 2019 a été présenté au public à Yaoundé. Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique (Minmidt), Gabriel Dodo Ndoke, par ailleurs vice-président du comité Itie qui a présidé les travaux, s'est dit satisfait de la rapidité avec laquelle ledit rapport a été élaboré et rendu public. Il faut dire qu'en plus de celui-ci, le rapport de 2018 a également été publié cette même année (Juin dernier).

Le consultant international BDO, recruté par l'Etat, a précisé que le secteur extractif avait généré un montant de 908 milliards de F, au titre de l'année 2019. Les revenus reversés au budget de l'Etat la même année ont atteint 703,91 milliards de F contre 568,32 milliards de F l'année précédente. Le pétrole brut, dont la Chine est le premier client, passe en tête du secteur extractif avec une production et une commercialisation ayant atteint les 17 millions de baril, contre 13,4 millions en 2018.

La progression budgétaire s'explique dans le secteur pétrolier par des réformes mises en place par les pouvoirs publics à travers notamment le code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques, le code pétrolier, les engagements pris par le pays en matière de limitation des interventions directes de la SNH ainsi que le prix du pétrole sur les marchés mondiaux. Le pétrole brut représente donc l'essentiel de la production et de exportations du secteur extractif au Cameroun (90%), suivi du gaz et de l'or.

En classant les flux et les impôts prélevés, le rapport Itie 2019 révèle qu'en termes de contribution sur les 703,91 milliards de F de revenus reversés au budget de l'Etat en 2019, les transferts de la SNH représentent près de 70% soit un peu plus de 450 milliards de F, suivis de l'impôt sur les sociétés pétrolières 17,12% (120,48 milliards de F). Les droits de transit arrivent en 3e position et représentent pour leur part 4,97% et les autres recettes 10,92%. Concernant la production du gaz, elle s'élève à près de 74 milliards de pieds cubes et 24 489 tonnes métrique de gaz domestique avec pour principal client, l'Inde.

Pour ce qui est du transport des hydrocarbures, le rapport indique qu'il a rapporté 40,10 milliards de F au budget de l'Etat contre 33,38 milliards de F en 2018. Les opérations de mines et de carrières (diamant et or) ont quant à elles, généré des revenus budgétaires de l'ordre 12, 20 milliards de F en 2019 contre de 1,24 milliard de F l'année précédente. Pour ce qui est de la contribution du secteur extractif sur le plan économique, elle est partie de 3,74% en 2018, à 3,75%, en 2019.