Afrique: Coopération multilatérale - Le Cameroun accueille un stage de la Confejes

La cérémonie d'ouverture de cette formation a eu lieu vendredi dernier en présence du ministre des Sports et de l'Education physique.

Du 18 au 28 novembre 2021, le Cameroun accueille un stage international dénommé " Club Confejes " en athlétisme. La cérémonie d'ouverture de cette session de formation s'est déroulée vendredi dernier, 19 novembre, dans la salle d'échauffement du Palais polyvalent des sports de Yaoundé (Paposy).

C'était en présence du ministre des Sports et de l'Education physique, Narcisse Mouelle Kombi et du Secrétaire général de la Conférence des ministres de la jeunesse et des sports ayant le français en partage (Conféjes), Louisette Renée Thobi Etame Ndedi.

Dans son allocution, le SG de la Conféjes a indiqué que ce stage en athlétisme devrait contribuer à l'émergence de jeunes talents sportifs. Ainsi, il pourra permettre aux entraîneurs venus du Congo, du Gabon, du Tchad et aussi du Cameroun de se perfectionner tout en recevant les clés afin de détecter de jeunes talents.

Leurs cobayes ne sont rien d'autre que des enfants de moins de 15 ans, qui vont s'entraîner dans les modules retenus pour cette session à savoir les sauts, les lancers et les courses. Ceci dans la perspective de la participation aux Jeux olympiques de la jeunesse au Sénégal en 2026.

Ce sera la première fois que le continent africain accueille cette compétition. Cette session de formation est organisée en collaboration avec la Fédération camerounaise d'athlétisme et se tient au stade Ahmadou Ahidjo sous la houlette de deux experts de la Confejes.

Aussi bien les athlètes que les entraîneurs seront évalués à la fin de cette session de formation et les meilleurs seront retenus. Des stages similaires sont organisés dans les autres régions de l'espace francophone. " Ce stage est pionnier parce qu'il va permettre qu'un enfant ayant un potentiel en athlétisme puisse poursuivre ses études, sans que sa scolarité ne soit perturbée ", a souligné Louisette Renée Thobi Etame Ndedi.

Dans son allocution, la SG de la Confejes a une fois de plus remercié le chef de l'Etat pour son élection à ce prestigieux poste tout en assurant la disponibilité de la Confejes de travailler avec le Cameroun. Le ministre Narcisse Mouelle Kombi s'est, pour sa part, appesanti sur le double objectif de cette formation, à savoir l'amélioration des compétences des encadreurs techniques et les performances des athlètes. Tout en exprimant le vœu que la relation entre le Cameroun et la Confejes se développe davantage pour un meilleur épanouissement de la jeunesse de notre pays.