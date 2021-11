Cameroun: Développement rural - La France octroie 131 millions de F

Une convention sur le financement d'une étude prospective y relative, signée vendredi dernier entre le Minepat, l'Afd et le groupe Ambre.

Réaliser une étude prospective sur le développement des territoires ruraux. Tel est l'objectif du financement de 200 000 euros, soit environ 131 millions de F que la France a octroyé au Cameroun. L'enveloppe a été rétrocédée vendredi dernier à la faveur de la signature de la convention de partenariat tripartite entre le ministre de l'Economie, de la Planification et du Développement du territoire (Minepat), l'Agence française de Développement (Afd) et le groupe Ambre Conseil initiative France. Cérémonie à laquelle a pris part l'ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Gilhou, et le ministre en charge de l'Elevage, Dr Taïga.

D'après Christophe Guilhou, " cette convention tripartite devra faciliter la réalisation de l'étude dont il est attendu la proposition d'une vision sur l'évolution du secteur agricole et agroalimentaire orientées sur l'accroissement de la productivité des filières agricoles, faire des propositions opérationnelles de synergies d'actions basées sur les services existants et avec une vision centrée sur les acteurs, les innovations et leurs contraintes ".

Alamine Ousmane Mey, le Minepat a profité de la circonstance pour exprimer sa gratitude pour cet autre appui de la France, qui témoigne de la volonté de ce pays ami, d'accompagner le Cameroun dans son processus de développement. Processus qui s'appuie entre autres sur la transformation structurelle de l'économie vers l"industrialisation et un développement inclusif.

Et d'après le ministre, " les atouts naturels du Cameroun font du secteur rural le socle de cette transformation voulue grâce à l'amélioration de la production et de la productivité ". Il s'est également réjoui des appuis multiformes de la France dans ce secteur provenant du C2D dont l'enveloppe globale permettrait à terme d'investir plus de 1000 milliards de F dans l'économie du pays. A date, plusieurs projets du secteur rural sont financés sur ressources du C2D notamment les projets Afop, Acefa, et Transfagri.