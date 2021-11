Cameroun: Corée du Sud - 60 ans de coopération au scanner

L'ambassadeur, Kim Jong-Han a donné une conférence à ce propos le 18 novembre dernier, dans le cadre du forum diplomatique organisé par l'Institut des Relations internationales.

Le Cameroun et la Corée du Sud célèbrent, cette année, 60 ans de coopération. Occasion idoine pour revisiter la relation bilatérale entre les deux pays, de 1961 à 2021. C'est à cet exercice que s'est livré l'ambassadeur Kim Jonghan, le 18 novembre dernier, au campus de l'Institut des Relations internationales du Cameroun (Iric), à Yaoundé.

Le diplomate intervenait dans le cadre du traditionnel Forum diplomatique organisé par cette école. Il s'est exprimé en présence du directeur adjoint chargé des études de l'Iric, le Pr. Stéphane Ngwanza, dans une salle bondée d'étudiants et de stagiaires diplomatiques et protocolaires. D'emblée, l'ambassadeur fait un constant : le grand public ne sait pas grand-chose concernant les programmes de coopération entre le Cameroun et la République de Corée. Cette relation se déploie pourtant dans plusieurs secteurs. Notamment le domaine sanitaire.

A plusieurs reprises, la Corée du Sud, à travers son agence de coopération (Koica), a appuyé le Cameroun dans la construction d'infrastructures sanitaires dont l'une des plus emblématiques est le Centre des urgences de Yaoundé. A mettre aussi dans le même panier, la construction et l'équipement en cours de l'hôpital de référence de Garoua, pour plus de 28,7 milliards de F. Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, la Corée du Sud a remis du matériel pour l'application des gestes barrières en octobre 2020.

D'une valeur de 58 millions de F, ce matériel était destiné aux populations des Communes de Massock, Matomb, Ebebda et Koutaba. Séoul est également impliqué dans plusieurs projets sociaux. Au plan économique, La Corée est le deuxième partenaire commercial du Cameroun dans la région d'Asie du sud-est, après la Chine. Ce qui fait dire à Kim Jonghan que son pays " constitue un partenaire crédible du Cameroun, un pays partenaire qui pourrait l'aider à atteindre la vision 2035 ".