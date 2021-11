Cameroun: Distinctions honorifiques - Une quarantaine de récipiendaires à la Primature

Distingués dans le cadre des 48e et 49e fêtes nationales, ils ont reçu leurs médailles vendredi dernier au cours d'une cérémonie présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Ngute.

Des fleurs et des youyous. C'était vendredi dernier dans les jardins des Services du Premier ministre. Après la cérémonie qui a eu pour cadre, l'auditorium des lieux, où une quarantaine de hauts responsables de cette institution recevaient des distinctions honorifiques dans le cadre du 20 mai 2020 et du 20 mai 2021. Ils ont été distingués dans l'ordre de la valeur, dans l'ordre du mérite et dans le mérite de la Force publique.

Une cérémonie qui n'a pas pu se tenir l'année dernière en raison des restrictions imposées par le Covid-19. La crise sanitaire n'a peut-être pas encore totalement disparu, d'où les mesures imposées aux participants à cette cérémonie, avec obligation de port du masque et utilisation de gels hydro alcooliques.

Pas de discours pour la circonstance. Le Premier ministre, chef du gouvernement a simplement choisi d'épingler les 41 distinctions, sur les 42 prévues (l'un des récipiendaires étant décédé entre-temps). Il en a ainsi été de la distinction de Grand officier de l'ordre de la valeur, aux médailles de la force publique, dont les principaux récipiendaires étaient les éléments de l'unité chargée d'assurer la sécurité des Services du Premier ministre, et même de la sécurité rapprochée du chef du gouvernement, en passant par l'ordre du mérite. Parmi les récipiendaires, deux journalistes. Sissako Tamko et Jean Pierre Ndzana, qui ont été respectivement faits Commandeur et Officier dans l'ordre du Mérite camerounais.