Afrique: Congo Assistance et l'institut Rochas signent un accord de partenariat

En marge de la neuvième assemblée générale de la Mipreda (Mission de paix des premières dames d'Afrique), qui se tient du 21 au 23 novembre à Abuja, au Nigeria, les Fondations Congo Assistance et Rochas ont signé un accord de partenariat axé sur la scolarité des enfants congolais défavorisés.

L'accord signé en présence des enfants en provenance d'Owerri pour rencontrer la première dame du Congo, Antoinette Sassou N'Guesso, a pour objectif principal de définir un cadre juridique de coopération que les deux fondations ont déjà instauré dans le domaine de l'éducation complète, gratuite et de qualité aux enfants congolais.

Au cours de la rencontre, les enfants ont exprimé leur reconnaissance à l'épouse du chef de l'Etat congolais et au président de la Fondation Rochas, qui leur ont donné l'opportunité de retrouver le chemin de l'école.

Prenant la parole à son tour, la présidente de la Fondation Congo Assistance a également exprimé sa gratitude au président fondateur de l'Institut Rochas, et a exhorté les enfants au travail.

Les Fondations Congo Assistance et Rochas travaillent depuis 2017 dans le cadre de la scolarisation des enfants. A ce jour, quinze enfants congolais (neuf filles et six garçons), répartis en trois promotions (2018 , 2019 , 2020) poursuivent leur cursus scolaire à l'Institut pour l'Afrique de la Fondation Rochas situé à Owerri, à plus de quatre cents kilomètres d'Abuja, au sud-est du Nigeria. Pour des raisons sanitaires dues à la pandémie de la covid-19, la sélection de la promotion 2021 a été différée.

La proposition de scolariser les enfants congolais à Owerri est venue de la première dame du Nigeria, Aicha Buhari, à sa consœur du Congo, Antoinette Sassou N'Guesso, présidente de la Fondation Congo Assistance.

Cette fondation travaille en collaboration avec le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation pour le choix des enfants, et en veillant particulièrement sur le critère de la vulnérabilité des enfants.

Hormis le critère d'âge limité (de 12 à 14 ans), la sélection concerne exclusivement les enfants intelligents, orphelins et vulnérables. Les moins brillants sont orientés dans des formations de leur choix qui portent sur les filières littéraires, économiques, scientifiques et technologiques. L'appui à la scolarité leur permet d'avoir les mêmes chances que les autres enfants et d'aller à l'école sans aucune discrimination.

L'admission à l'Institut pour l'Afrique de la Fondation Rochas est complètement gratuite. Les frais de séjour, de formation, de documentation, de subsistance et autres sont à la charge de la Fondation Rochas, qui dispose de plusieurs centres de formation au Nigeria.

Créée en 1998 par l'actuel gouverneur de l'Etat d'Imo (sud-est du Nigeria), Owelle Rochas Okorochas, la fondation qui porte son nom est une organisation non gouvernementale, à but non lucratif et apolitique ayant pour objectif principal de donner gratuitement une éducation complète et de qualité aux enfants les plus défavorisés. Elle se concentre sur l'autonomisation des enfants moins privilégiés d'Afrique, grâce à l'accès à une éducation de qualité et la fourniture de bourses d'études gratuites.